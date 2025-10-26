ИЗПРАТИ НОВИНА
Закърпват дупките по улиците на най-младия район в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 19:22Коментари (0)264
© Plovdiv24.bg
Архив
Ремонтират улиците в най-младия район в Пловдив - “Тракия". Обществената поръчка е пусната и е на стойност 270 000 лева, информира Plovdiv24.bg. Според документацията изпълнителят трябва да има опит в ремонти и изкърпване на пътни участъци, включващи асфалтобетонови изкърпвания, направа на асфалтова кръпка или деформация в настилката при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон за площи над 30 кв.м.

Освен това трябва да може да прави асфалтови кръпки при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон; изкърпване на асфатобетонова настилка със студена асфалтова смес без изрязване на нарушена пътна настилка при аварийни ремонти през зимните условия.

На 28 октомври комисията в район “Тракия" ще отвори офертите на участниците, които имат срок до предишния ден за подаване на заявления.

Обезпечаването на ремонтите трябва да обхване следващата 2026 година. Към момента е осигурено финансиране в размер на 73 000 лева, а останалата сума до пълния размер на прогнозната стойност ще бъде предвидена в следващия бюджет на района.

При закърпването на дупките не трябва да се спира движението по компрометираните улици, се уточнява в Техническото задание по поръчката. При полагането на асфалтовата смес не трябва температурата на въздуха да е по-ниска от 5°С, нито да е по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия или над 35 градуса.

 Възложител на поръчката е Ивайло Дуков, заместник-кмет в район “Тракия".







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

