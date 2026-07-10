Мъртво пиян 38-годишен шофьор бе задържан в Пловдив, след като предизвика катастрофа с паркиран автомобил, при която леко пострада 27-годишна пешеходка. Инцидентът е станал на 8 юли около 22:30 часа, а извършителят е отведен в ареста за едно денонощие, съобщийа от пресжентъра на МВР, информира Plovdiv24.bg. На мястото на инцидента веднага е пристигнал екип на сектор "Пътна полиция“.

При огледа служителите на реда установили, че лек автомобил "Опел“, управляван от 38-годишния мъж, се е блъснал в паркирана кола. Вследствие на силния механичен удар, паркираното превозно средство е отскочило и е ударило преминаващата наблизо 27-годишна жена. На пострадалата пешеходка е оказана навременна медицинска помощ на мястото на произшествието, след което тя е освободена за домашно лечение без тежки наранявания.

Пътните полицаи са изпробвали водача на "Опел“-а с техническо средство за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел стряскащ резултат от над 2,9 промила в издишания въздух. След положителната проба нарушителят е задържан за срок до 24 часа и е приведен в ареста на Първо районно управление в Пловдив. По случая вече е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.