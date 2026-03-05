В съучастие с още трима мъже срещу него са повдигнати обвинения за това, че през периода 01. 01. 2025 г. до 07. 10. 2025 г. в Пловдив са участвали в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение, като групата е създадена с користна цел – да върши пране на пари. М. Б. е обвинени още в измама, данъчни престъпления по ЗДДС, набиране на момичета за еротични модели, разпространение на порно материали.Четиримата обвиняеми са задържани на 7 октомври 2025 г., в гр. Пловдив. Иззети са пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства. Трима от обвиняемите са освободени от апелативния съд през месец октомври 2025г. с мерки за неотклонение подписка, а М. Б. е останал мярка за неотклонение задържане под стража, която обжалва пред Апелативния съд.Прокуратурата твърди, че обвиняемият М. Б. се занимавал с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавал профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвал към свои банкови сметки. По този начин без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея, в рамките на няколко години, 2 800 000 евро. Обвиняемите, един от които бил М.Б., генерирали средства от извършване на престъпления, които влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др., с което осъществявали пране на пари в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в която участвали. Отделно от това извършвал данъчни престъпления по ЗДДС.Апелативният съд счете, че от събраните до момента писмени и гласни доказателства се извежда обосновано подозрение за три от деянията, предмет на повдигнатите шест обвинения, а именно за квалифицирана измама, разпространение на порнографски материали и онлайн сводничество – набиране на еротични модели за платформа в интернет "Онлифенс“. Съдът прие, че при една по-лека мярка за неотклонение има реална опасност М. Б. да извърши престъпление, както и да се укрие и тази опасност е интензивна с оглед забележителната тежест на систематически изпълнената престъпна дейност в споменатите три аспекта, очертаваща модел на престъпно поведение, а и неустрашимост, от една страна, а от друга страна, предвид очакваното сериозно наказание във високата санкционна рамка на обвинението за измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай и на доказаната възможност на обвиняемия да организира живота си зад граница.За останалите обвинения съдът посочи, че не може да оформи констатация за претендираното от прокуратурата обосновано предположение, тъй като все още не е заявена ясна обвинителна теза, елементите на която да бъдат изследвани в подобен смисъл.Определението на апелативния съд е окончателно.