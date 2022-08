За първа година "Пловдив Джаз Фест" ще има своето лятно издание

© Програмата на Plovdiv Jazz Summer ще обхване началото и края на август, а събитията ще се състоят на две места. Между 03 и 05 август от 21:00 ч. в Лятно кино "Орфей“ в Пловдив ще видим концертите на три джаз дами: Мирослава Кацарова, Розалия де Соуза и Белослава.



Plovdiv Jazz Summer започва на 03 август с Мирослава Кацарова и "Дългите сенки на август“ – концерт на триото на пловдивската вокалистка, което включва пианиста Мирослав Турийски и барабаниста Младен Димитров. Тази година тримата музиканти празнуват 10 години от началото на съвместната им творческа работа.



Концертната програма включва основно оригинални песни на български език. Заглавието на концерта "Дългите сенки на август" всъщност е и най-новата песен на триото, която ще има своята своеобразна премиера именно през август. Автор на текста е поетесата Ина Иванова, а аранжиментът е на Мирослав Турийски.



Втората част от лятната програма ще бъде от 26 до 28 август в село Марково, където ще бъде и концертът на Теодосий Спасов, както и два специални градински концерта на саксофониста и композитор Димитър Льолев с неговия квартет, както и на Дани Белчева, заедно с Милен Кукошаров, Мишо Иванов и Димитър Семов.



Plovdiv Jazz Fest и Plovdiv Jazz Summer са организирани от Blue M.



Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар за 2022 г.



Песента "Дългите сенки на август“ е създадена с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“.



Билети в мрежата на Ивентим и на място.