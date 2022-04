Ясни са номинациите за удостояване с "Награди Пловдив" за изминалата 2021 година

© Всяка година в навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Кметът на Пловдив връчва престижното отличие "Награда Пловдив" на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година.



Общо 54 са предложенията, които бяха внесени за удостояване с "Награда Пловдив" за събития и културни факти, реализирани през предходната 2021 година в общо 12-те категории. Отново бе отчетен голям интерес и към новата категория за удостояване със Специалната награда "Пловдив" за изключителни постижения и цялостен принос в областта на изкуството и културата. Там предложенията бяха 12.



На своето първо заседание, отделните комисии, съставени от специалисти в сферата на културата – изявени пловдивски творци, писатели, издатели, преводачи, художници, музиканти и т.н., имаха задача да гласуват и определят номинациите - не повече от 3 в отделните категории.



На следващото второ заседание на 16 и 17 май, те ще трябва да решат кой печели наградата във всяка категория. Статутът допуска и възможността да не се връчи награда, ако журито прецени. Припомняме, че наградата е 2000 лева, диплом, статуетка, а за "Специална награда за цялостен принос – 10 000 лева, диплом и статуетка.



Заместник-кметът Пламен Панов и екипът на отдел "Култура, археология и културно наследство" на община Пловдив пожелават от сърце успех на номинираните!



Община Пловдив има удоволствието да Ви покани на тържествената церемония за връчване на Награда "ПЛОВДИВ", която ще се състои на 18 май 2021 г., сряда, от 19.30 часа в Държавен куклен театър – Пловдив, домакин на събитието, който тази година чества 75- годишен юбилей.



Важно! Всички, които желаят, могат да се включат в нашата благотворителна кауза и да донесат детска книжка по свой избор, която да оставят в библиотеката във фоайето на Кукления театър. Събраните книги ще бъдат дарени на Детска клиника към УМБАЛ "Свети Георги".



Събитието ще се предава директно по БНТ. На откритото пространство до Римския стадион ще бъде разположен видео екран, на който също може да се проследи церемонията на живо.



Ето кои са номинирани за удостояване с награди "Пловдив" за изминалата 2021 година:



РАЗДЕЛ "ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА И ХУМАНИТАРИСТИКА"



Владислав Христов – за "Мопсът на Вазов", сборник с кратки разкази и миниатюри



Красимир Димовски - за "Момичето, което предсказваше миналото. 13 невръстни разказа", сборник с разкази



РАЗДЕЛ "ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД"



Васил Самоковлиев - За художествен превод от чешки език на новелата "Сватби в къщата" от Бохумил Храбал – първата книга от автобиографичната трилогия на Храбал



Здравка Петрова - За художествен превод от руски език на книгата "Записки на блокадния човек" от Лидия Гинзбург



РАЗДЕЛ "ЖУРНАЛИСТИКА В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА"



Антон Баев - За "Начо On My Mind" - документални записки от интервюта с една от най-забележителните фигури в българската култура Атанас Кръстев – Начо Културата



РАЗДЕЛ "АРХИТЕКТУРА И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА"



"Арконт Дизайн" ООД, като част от ДЗЗД "Форум Дизайн" - ръководител колектив арх. Радка Стефанова- За комплекс от два обекта, функциониращи в сферата на образованието:



основен ремонт и реконструкция на Детска градина "Перуника" и основен ремонт и реконструкция на СУ "Любен Каравелов" – сграда 2



РАЗДЕЛ "МУЗИКА"



Къща за музикални вълшебства "Дивизи" – Дивизи ЕООД - За "Приказки в оркестъра" – заключителен концерт на проекта "Деца в оркестъра"



Държавна опера – Пловдив - За рок операта "Исус Христос Суперзвезда" от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс с режисьор Веселка Кунчева и диригент Константин Добройков



Ивайло Михайлов, тенор - За високи художествени постижения при реализирането и изпълнението на цикъла "Опера бутик – Песните на Пучини".



РАЗДЕЛ "ТАНЦОВО ИЗКУСТВО"



Мюзикхолен театър – Пловдив -За танцово-театрален мултимедиен шоу спектакъл "Прераждане", Хореография, сценарий и мултимедия- Николай Серафимов, режисьор - Васил Караманлиев



Държавна опера – Пловдив - За балетния спектакъл "Лукчо" от Карен Хачатурян по книгата на Джани Родари, с хореограф Ангелина Гаврилова



РАЗДЕЛ "ТЕАТЪР"



Постановъчния екип и актьорския състав на спектакъла "Коприна" - Драматичен театър "Н.О. Масалитинов"– Пловдив -За спектакъла "Коприна", по романа на Алесандро Барико, драматизация на Александър Секулов, по повод 140-годишнината от създаването на театъра. Режисьор Диана Добрева.



РАЗДЕЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"



Севдалина Кочевска и Петър Кочевски-За съвместна изложба "Без герои" в изложбена зала "2019"



Силвия Митовска и Петър Белев-За съвместна изложба "Persona" в изложбена зала "2019"



Ангел Гешев - За изложба "Срещи" в арт ателие "Веселин Русев"



РАЗДЕЛ "АУДИОВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ФОТОГРАФИЯ И ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО"



Георги Вачев - За фотографска изложба "Музи" в постоянната експозиция "Мексиканско изкуство" на ГХГ, част от програмата на фестивала "Международни фотографски срещи"



Александър Карамфилов - За поредицата "Мемоарите на един артист" – публицистичен проект, насочен към артистите от Драматичен театър - Пловдив



РАЗДЕЛ "ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПАМЕТТА"



Камара на архитектите в България – Регионална колегия Пловдив, Съвет с председател арх. Чавдар Танев и членове арх. Галя Кръстева, арх. Георги Шопов, арх. Димитър Балджиев, арх. Ива Стоянова, арх. Пламен Делижов и арх. Юлия Георгиева- За проведена дискусия: "Архитектурата като монументално изкуство. Братската могила – минало, настояще, бъдеще" в рамките на "Архитектурен Форум Пловдив 2021"



БНТ Пловдив - За документалната поредица "Открий Пловдив" – десет кратки филма, посветени на историческите, архитектурни и културни забележителности на Пловдив



РАЗДЕЛ "ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ДЕЦА"



Постановъчният екип и актьорския състав на спектакъла "Бомбето" - Държавен куклен театър – Пловдив - За "Бомбето" по Йордан Радичков – семеен спектакъл за деца 12+ години и техните родители



Невена Кючукова, художествен ръководител, композитор - За концерт-спектакъл "Пеещите котенца и приятели" по повод Деня на детето в Летен театър на Бунарджика



РАЗДЕЛ "СЪВРЕМЕННИ МУЛТИЖАНРОВИ ИЗКУСТВА"



Държавна опера – Пловдив - За мултимедийният музикално-танцов спектакъл "Кармина Бурана" от Карл Орф на върха на хълм Бунарджика, част от OPERA OPEN 2021



Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив -Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy 2021, полифонично изграден мултижанров продукт на възпитаници и преподаватели от АМТИИ



Леонард Капон, режисьор - За изключителен принос в развитието на изкуството, културата, кукления театър за деца и възрастни и над 170 реализирани постановки в страната и чужбина.



Кръстю Кръстев – директор и главен художествен ръководител на Драматичен театър – Пловдив от 2010 г. - За изключително високи творчески постижения в областта на културния и театрален мениджмънт, поддържане на високо художествено и професионално ниво на театралната продукция, поддържане на най-високи професионални стандарти в театралното изкуство, довели до спечелени близо 50 награди "Икар", "Аскеер", "Пловдив" и други.