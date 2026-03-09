ЗАРЕЖДАНЕ...
Въздушната линейка с нов спешен курс до Пловдив
© Plovdiv24.bg
Пациентката първоначално е била приета в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. След преценка на състоянието ѝ лекарите са решили, че тя се нуждае от по-специализирана медицинска помощ, която може да бъде оказана в пловдивската университетска болница "Свети Георги“.
Първия случай можете да си припомните тук.
Още от категорията
/
Първо в Plovdiv24.bg: Кметът на Пловдив: Безплатното пътуване за учениците може да влезе в сила преди края на учебната година
16:20
Васка Тонова, НБ "Иван Вазов": Показваме периодични издания от архива ни, които разказват историята на Пловдив
07.03
Затвориха "Рогошко шосе"
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.