Втори спешен пациент е транспортиран с медицински хеликоптер до болница в Пловдив, предава Plovdiv24.bg. Двете събития станаха в рамките на 2 часа днес следобед. Вторият случай е на възрастна жена, която е била в тежко състояние в друго лечебно заведения. 

Пациентката първоначално е била приета в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. След преценка на състоянието ѝ лекарите са решили, че тя се нуждае от по-специализирана медицинска помощ, която може да бъде оказана в пловдивската университетска болница "Свети Георги“.

