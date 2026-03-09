Втори спешен пациент е транспортиран с медицински хеликоптер до болница в Пловдив, предава. Двете събития станаха в рамките на 2 часа днес следобед. Вторият случай е на възрастна жена, която е била в тежко състояние в друго лечебно заведения.Пациентката първоначално е била приета в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. След преценка на състоянието ѝ лекарите са решили, че тя се нуждае от по-специализирана медицинска помощ, която може да бъде оказана в пловдивската университетска болница "Свети Георги“.