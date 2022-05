© виж галерията Тържествената церемония за връчване на Награди "Пловдив“ се състоя снощи от 19.30 часа в Държавен куклен театър – Пловдив. Тази година една от най-обичаните културни институции в града чества 75-годишен юбилей, затова домакините подготвиха много изненади в спектакъл, озаглавен "Бъдещето е в нашите ръце".



Той се осъществи в партньорство с Община Пловдив, БНТ1, Драматичен театър - Пловдив, Държавна опера - Пловдив. Водещи на церемонията бяха обичаната актриса Йоана Буковска-Давидова и актьори от Държавен куклен театър – Пловдив.



Сценариен екип на церемонията за Награди "Пловдив“: Ева Кьосовска, Веселин Бойдев, Петър Влайков, режисьор - Ева Кьосовска и Веселин Бойдев. Реализацията на спектакъла се осъществи, съвместно с Екип на БНТ.



Номинираните и гостите бяха посрещнати с червен килим и музикален поздрав, а Община Пловдив и Държавен куклен театър Пловдив обявиха и благотворителна кауза, която започна преди седмици и продължи и в деня на церемонията. Гостите донесоха детски книжки, които оставиха в "Къщичката за книги“ във фоайето на Кукления театър. Събраните книги ще бъдат дарени на Детска клиника към УМБАЛ "Свети Георги“ за нуждите на болничното училище и лежащо болните деца и ученици.



Сред гостите на церемония Доц. д-р Стефан Шилев, народен представител от Пловдив град, член на Парламентарната комисия по култура и медии, Йордан Иванов – Областен управител на област Пловдив, Веселина Александрова – общински съветник и член на постоянната комисия по култура в ОбС Пловдив, доц.-д-р Елена Кантарева-Дечева – и.д. директор на ОИ "Старинен Пловдив“, Красимир Линков – директор на ГХГ, Димитър Минев – директор на НБ "Иван Вазов“, представители на всички пловдивските културни институти, много културни деятели, творци, медии.



Престижното отличие "Награда Пловдив“ се връчва всяка година на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година.



Наградата във всяка от 12-те категории е 2000 лева, диплом, статуетка, а за "Специална награда за цялостен принос – 10 000 лева, диплом и статуетка.



Наградата в раздел "Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“ бе връчена от заместник-кмета Пламен Панов, а неин получател стана БНТ Пловдив за документалната поредица "Открий Пловдив“ – десет кратки филма, посветени на историческите, архитектурни и културни забележителности на Пловдив.



"Позволете ми да ви поздравя по случай предстоящия най-хубав български празник 24 май. Искам да поздравя всички предложени за награда, всички номинирани и победителите в отделните категории. Истината е, че всички вие сте ни много ценни! Нека продължим да бъдем заедно! Вие да творите спокойно в нашия град, а ние като "невидима ръка“, както е казал Адам Смит, макар и да е имал предвид икономиката, да създаваме добри условия това да се случва“, каза заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.



Той връчи и Специалната награда "Пловдив" за изключителни постижения и цялостен принос в областта на изкуството и културата. С нея бе удостоен Кръстю Кръстев – директор и главен художествен ръководител на Драматичен театър – Пловдив от 2010 г. - за изключително високи творчески постижения в областта на културния и театрален мениджмънт, поддържане на високо художествено и професионално ниво на театралната продукция, поддържане на най-високи професионални стандарти в театралното изкуство, довели до спечелени близо 50 награди "Икар", "Аскеер", "Пловдив" и други.



По време на коктейла след церемонията, Държавен куклен театър – Пловдив изненада гостите с огромна празнична торта по повод 75 години от създаването на институцията.



Ето и носителите на награда "Пловдив“ тази година:



1."Художествена литература и хуманитаристика"



Красимир Димовски - за "Момичето, което предсказваше миналото. 13 невръстни разказа“, сборник с разкази



2."Художествен превод“



Здравка Петрова за художествен превод от руски език на книгата "Записки на блокадния човек“ от Лидия Гинзбург



3."Журналистика в сферата на културата“



Антон Баев за “Начо On My Mind“ - документални записки от интервюта с една от най-забележителните фигури в българската култура Атанас Кръстев – Начо Културата



4. "Архитектура и естетизация на градската среда“



"Арконт Дизайн“ ООД, като част от ДЗЗД "Форум Дизайн“ - ръководител колектив арх. Радка Стефанова - За комплекс от два обекта, функциониращи в сферата на образованието: основен ремонт и реконструкция на Детска градина "Перуника“ и основен ремонт и реконструкция на СУ "Любен Каравелов“ – сграда 2



5."Музика“



Къща за музикални вълшебства "Дивизи“ – Дивизи ЕООД за "Приказки в оркестъра“ – заключителен концерт на проекта "Деца в оркестъра“



6."Танцово изкуство“



Мюзикхолен театър - за танцово-театрален мултимедиен шоу спектакъл "Прераждане“, Хореография, сценарий и мултимедия- Николай Серафимов, режисьор - Васил Караманлиев



7. "Театър“



Постановъчен екип и актьорски състав на спектакъла "Коприна“- Драматичен театър "Н.О. Масалитинов“-Пловдив за спектакъла "Коприна“, по романа на Алесандро Барико, драматизация на Александър Секулов, по повод 140- годишнината от създаването на театъра. Режисьор Диана Добрева.



8. "Изобразително изкуство“



Силвия Митовска и Петър Белев за съвместна изложба "Persona“ в изложбена зала "2019“



9."Аудиовизуални изкуства, фотография“



Георги Вачев за фотографска изложба "Музи“ в постоянната експозиция "Мексиканско изкуство“ на ГХГ, част от програмата на фестивала "Международни фотографски срещи“



10."Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“



11."Произведение на изкуството, предназначено за деца“



Постановъчния екип и актьорския състав на спектакъла "Бомбето“ - Държавен куклен театър – Пловдив за "Бомбето“ по Й. Радичков – семеен спектакъл за деца 12+ години и техните родители



12."Съвременни мултижанрови изкуства“



Наградата се разделя между:



Държавна опера – Пловдив - За мултимедийният музикално-танцов спектакъл "Кармина Бурана“ от Карл Орф на върха на хълм Бунарджика, част от Opera Open 2021



и



Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив -Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy 2021, полифонично изграден мултижанров продукт на възпитаници и преподаватели от АМТИИ



13.Специална Награда "Пловдив“



