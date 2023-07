© виж галерията Началото на Plovdiv Jazz Summer ще бъде всяка от вечерите между 04 до 06 август в Лятно кино "Орфей“ от 21:00 ч. Този път акцент в програмата е връзката между джаза и фолклорната традиция и импровизационната музика. Така на лятната сцена ще посрещнем Иво Папазов-Ибряма и оркестър "Тракия“, Антони Дончев джаз квартет с "Ева квартет“ и Destino Tango Trio: Людмил Ангелов, Кристина Вилалонга и Виктор Вилена. Билети за концертите са в продажба в мрежата на Eventim.



В края на август в село Марково ни очакват още три концерта от програмата на Plovdiv Jazz Summer. На 25 август ще бъде концертът на Хилда Казасян "Да послушаме кино“, преди него обаче ще чуем и музиката на “Postcard Quintet", а на следващата вечер – 26 август, ще бъде и концертът на Мирослава Кацарова трио с програмата “BLuetronic".



Програма на Plovdiv Jazz Summer на сцената на Лятно кино "Орфей“



Пловдивската програма на фестивала започва на 04 август с концерта на виртуозния кларнетист Иво Папазов-Ибряма и оркестър "Тракия“. Роден в Кърджали, той започва да свири, когато е още съвсем малък и повече от 50 години смесва ромската музикална култура, българския фолклор, турски, гръцки и балкански ритми, джаз и фънк. Прави това по абсолютно неподражаем и разпознаваем начин далеч извън пределите на страната. Миналата година Иво Папазов-Ибряма получи голямата награда на Международния фестивал за world и електронна музика WOMEX 2022 Artist Award. През 2022 г. музикантът отбеляза и своята 70-годишнина.



Вторият ден от програмата на Plovdiv Jazz Summer ще ни срещне с един особено интересен проект, който ще бъде представен за първи път пред българската публика. На 05 август ще видим творческата среща на джаз квартета на пианиста, композитор и диригент на Биг бенда на Българското национално радио – Антони Дончев и "Ева квартет“ – Гергана Димитрова, София Янева, Евелина Спасова, Даниела Стоичкова, които са част четирите певици, които са част и от световноизвестния хор "Мистерията на българските гласове“. Антони Дончев създава проекта “7 Steps to the Mystery" в стремежа си да съчетае два свята на необятност – този на традиционния български фолклор и на импровизацията, музиката на момента. На сцената ще бъдат още музикантите Павел Терзийски (глас и електроника) и Мартин Хафизи (ударни инструменти), а специално за концерта в Пловдив ще пристигне гръцкият тромпетист Пантелис Стойкос.



На 6 август ще отместим поглед от българската традиция и импровизационна музиката, за да чуем Destino Tango Trio. Позната като гласа на групата Gotan Project – Кристина Вилалонга е и вокалът на този изключително интересен международен проект. Заедно с нея на сцената ще бъде забележителният и добре познат в Европа бандонеонист – аржентинецът Виктор Вилена, наречен от "Ню Йорк таймс“ "майстор на бандонеона“. Към двамата музиканти се присъединява и прочутият български пианист – Людмил Ангелов, смятан за един от големите съвременни интерпретатори на Шопен. Гостуването на Destino Tango Trio се реализира с подкрепата на Посолството на Кралство Испания в България.



Проектът е създаден под продуцентството на Българския културен институт в Париж.



Plovdiv Jazz Summer продължава в село Марково в последните дни на август с концертите на Хилда Казасян и Мирослава Кацарова.



Едни от най-популярните, красиви филмови песни и музика от старото незабравимо българско кино ще чуем в програмата на Хилда Казасян "Да послушаме кино“. Тя ще прозвучи от откритата сцена в центъра на село Марково (пред НЧ "Алеко Константинов – 1907“, ул. "Захари Стоянов“ № 63) на 25 август от 21:00 ч. и ще бъде със свободен достъп. Заедно с Хилда Казасян ще бъдат музикантите Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Михаил Йосифов, а специални гости ще са Теодосий Спасов и Васил Петров. Мултимедията, която е основен герой в този спектакъл, е подготвена от Васил Къркеланов. Аранжиментите са направени специално от Живко Петров и Христо Йоцов.



"След толкова вълнуващия за мен успех, с който премина турнето ни, съм истински нетърпелива да го изживеем отново на 25 август в с. Марково. Програмата включва едни от най-популярните песни от толкова обичаните български филми като "Любимец 13“, "Козият рог“, "Адаптация“, "Вчера“...“, казва Хилда Казасян.



В тази вечер всъщност ни очакват два концерта. Вечерта ще започне в 19:30 ч. с музика на най-младото джаз поколение или с други думи, с групата “Postcard Quintet". Неделчо Нинов – тромбон, Ралица Тонева - aлто саксофон, Вилизар Гичев - китара, Христо Минчев - контрабас и Теодор Тошков – барабани ще представят изцяло нов и авторски репертоар.



И тази година в програмата на Plovdiv Jazz Summer ни очаква градински концерт. След миналогодишния успех на камерните концерти, на 26 август от 21:00 ч. Мирослава Кацарова, заедно с Мирослав Турийски и Младен Димитров, ще ни поканят в уютната атмосфера на градината във вилната зона на село Марково (ул. "Панорамна“ 60), където ще представят своя проект BLUETRONIC.



Заглавието му подсказва, че можем да очакваме аранжименти с активното електронно звучене на песни от и на Мирослава Кацарова. "Иронично“, "Уча се да бъда с теб“, "Чудеса“, "Път към безкрайното лято“, "Парфюми“, "Летни улици“, "Боса нова за нея“ ще бъдат сред песните, които концертът ще включва. Също така обаче ще чуем кавър версии на Dance Me to the End of Love на Ленард Коен и Teardrop на Massive Attack. Създаването на реаранжирани песни с много електроника и нови бийтове е основно по идея на Младен Димитров.



Съвсем скоро предстои да бъдат пуснати билети за този концерт в мрежата на Eventim.



Разбира се, през всички вечери на фестивала ще има барове, разхладителни напитки и коктейли.



Plovdiv Jazz Fest и Plovdiv Jazz Summer са организирани от Blue M. Събитията се провеждат с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар за 2023 г.



Последната вечер на 06 август се реализира с подкрепата на Посолството на Кралство Испания в България. Събитията в село Марково се осъществяват в партньорство с кметство Марково и община Родопи.



Plovdiv Jazz Summer се реализира с подкрепата на Schweppes, Хемингуей, 8 ½, КЦМ, New Natures Way и Natural Factors, NESCAFÉ Dolce Gusto



Фестивалът се осъществява с медийната подкрепа на Jazz FМ, Катра ФМ, БГ Радио, Радио 1, Импресио, дир.бг, Виж, Лицата на града, Въпреки, Артакция, Mediacafe.bg, Капана, Под тепето, Пловдив тайм, Трафик нюз, Нула 32, My Sound.



Програма 04-06 август 2023 // Пловдив



04 август | 21:00 ч. | Лятно кино "Орфей“



Иво Папазов-Ибряма и оркестър "Тракия“



05 август | 21:00 ч. | Лятно кино "Орфей“



7 Steps to the Mystery



Антони Дончев джаз квартет с ЕВА Квартет (Гергана Димитрова, София Янева, Евелина Спасова, Даниела Стоичкова) със специалното участие на Пантелис Стойкос (Гърция)



06 август | 21:00 ч. | Лятно кино "Орфей“



Destino Tango Trio



Людмил Ангелов, България



Кристина Вилалонга, Испания



Виктор Вилена, Аржентина



Програма 25-26 август 2023 // село Марково



25 август | 19:30 ч. | Открита сцена, площад село Марково (ул. "Захари Стоянов“ №63)



“Postcard Quintet"



Неделчо Нинов, Ралица Тонева, Вилизар Гичев, Христо Минчев, Теодор Тошков



25 август | 21:00 ч. | Открита сцена, площад село Марково (ул. "Захари Стоянов“№63)



Хилда Казасян – "Да послушаме кино“



с Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов, Михаил Йосифов



специални гости: Теодосий Спасов и Васил Петров



Вход свободен и за двата концерта



26 август | 21:00 ч. | ул. "Панорамна“ 60, вилна зона, село Марково



Мирослава Кацарова трио – "Bluetronic“



камерен градински концерт с участието на Мирослав Турийски и Младен Димитров



Билети в мрежата на Eventim: предстои да бъдат пуснати съвсем скоро