Виктор Янков: Темпът, с който Пловдив се развива в културата, ни доближава до големите европейски градове

© През 2024 г. от фондация “Пловдив 2019" инвестирахме над 1,5 млн. лева в ново културно съдържание в града. Това каза в интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Виктор Янков, от фондация "Пловдив 2019".



"В светлината на 10-годишнината от обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата е добре да кажем, че Пловдив е един от малкото градове в Европа, който продължава след годината на титлата да запазва екипа, структурата, която управлява проекта Европейска столица. Продължава също така да надгражда и устойчиво да запазва големите събития, които са стартирали благодарение на инициативата", каза още Янков.



По думите на Янков, благодарение на подкрепата на над 30 проекта тази година, пловдивчани са видели в града големи имена на Hils of Rocк, била е отбелязана 10-годишнината на One Dance Festival, имало е изключително силен сезон на Opera Open на Античния театър, нова премиера на Драматичния театър-Пловдив. А по-малките инициативи и проекти на фондацията като “Зелена Култура - Зелен Град" са показали, че местната общност, артистите в Пловдив и организациите имат потенциала да развиват нов тип събития, да засягат важни, глобални теми за това как живеем, по какъв начин изглежда града ни, колко е важна природата и устойчивият начин на живот.



С оглед на добрите резултати през 2024 г. фондация “Пловдив 2019" ще продължи да бъде важен фактор и през 2025 г.



И тази година на Hils of Rock ще има големи имена, като Gojira - бандата, която участваше в откриването на Олимпийските игри в Париж. Това е може би най-модерната и популярна по-твърда банда в Европа в момента. Точно тя ще бъде в Пловдив.



"Тези събития, проекти, артисти, които успяваме да видим в града, благодарение на сериозната публична инвестиция, изпълняват важна функция на национално ниво. Виждаме, че инвестициите в култура водят след себе си и други последващи, канализират други бенефици за града - нов тип туризъм. Тези усилия дават резултати и 5 години след 2019 г. ние виждаме, че темпът, с който Пловдив се развива в културно отношение ни доближава все повече до големи европейски градове", добави Виктор Янков.