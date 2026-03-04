ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна промяна в северната част на Пловдив
Решението е на кмета на район "Северен“ Венцислава Любенова и идва след редица сигнали и подписки от родители и живущи в района, че около СУ "Никола Вапцаров“ движението сутрин и вечер е пренатоварено и има опасност от инциденти.
В тази връзка се въвежда еднопосочен режим на движението по ул. "Огражден “, в участъка между ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови “ и ул. "Милеви скали“.
Мярката се предприема в интерес на безопасността на децата, която е водещ приоритет за кмета. Администрацията на район "Северен“ изготви проекта, който касае безопасността на движението. Проектът е одобрен от ОКТ и КАТ. Благодарение на него днес са поставени ограничителните пътни знаци.
