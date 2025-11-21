ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив вече има още една атракция, без аналог на Балканите
Колекцията от ютии е дарена на музея от покойния художник Димитър Добрев. Дълги години той издирва и реставрира ютии – занимание, което е продължил буквално до последните си дни. Случайно намерена на улицата стара ютия поставя началото на това занимание, довело до впечатляваща и уникална колекция, събирана с отдаденост и грижа близо четиридесет години. Откриването на музей е била мечтата на живота му.
"Ние с особена обич и внимание пазихме тази колекция. Щастливи сме, че вече можем да я покажем на пловдивчани и на всички гости на града. Това беше и заветът на господин Добрев. Сега неговият труд има нов дом – в къща, в която е живяла и работила първата модистка на Пловдив. Няма случайности“, сподели директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков.
Работата по създаването на новия музеен филиал и адаптирането на къщата в модерно експозиционно пространство отнема на екипа от специалисти повече от три години непрестанен труд. Проектът носи името "Светът на ютията – постоянна експозиция с открит фонд“. В новия музей са инвестирани близо 160 хиляди лева, осигурени по програма на Министерството на културата за целево финансиране по конкурсна тема №3 – дейности по представяне на движимо културно наследство в постоянни експозиции на музеи и художествени галерии. Значителен е и приносът на Община Пловдив за реализирането на идеята.
Сред първите експонати, които посрещат посетителите, е ютия с глава на огнедишащ змей, която изпуска пара, за да пресъздаде атмосферата на митологични времена. Змеят символизира огнената стихия – живителната сила, която е нагрявала уреда. Част от фонда е и ютия с образа на Атина Палада – богиня на мъдростта и занаятите, чието изображение подчертава връзката между домакинските умения и божествената закрила.
Показани са още множество различни видове ютии с разнообразни функции. Колекцията буквално проследява развитието на този незаменим домакински уред – от XIV век до наши дни, като загатва и за още по-ранни периоди. Не липсват и интерактивни елементи и моменти.
В новия филиал на РЕМ – Пловдив, освен постоянната експозиция, вече функционират реставрационно ателие, музеен образователен център и сувенирен магазин с атрактивни, художествени и ръчно изработени изделия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Професор от еврейски произход: Скандална група е поканена в Пловд...
10:27 / 21.11.2025
Седмица на грамотността и творчеството в СУ "Никола Вапцаров"
10:26 / 21.11.2025
Трагедията в Пловдив от днес: Няма данни за насилие
10:30 / 21.11.2025
ПП–ДБ с остро питане за санирането в Пловдив
09:30 / 21.11.2025
Бум на ТЕЛК решенията в Пловдив
09:20 / 21.11.2025
Готов е новият многоетажен паркинг на болница "Каспела"
09:07 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS