В Пловдив ще се проведе първата регионална IT и аутсорсинг конференция

© Пловдив ще е домакин на първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от IT и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност (BPO). See Innovation, Technоlogy and Sourcing Summit ще се проведе днес.



Събитието ще събере международни експерти в областта на изнесените бизнес процеси и услуги и високите технологии и ще осигури платформа за представяне и дискутиране на последните тенденции и възможности за развитие на сектора. Водещи лектори ще са Даниел Съскинд и футуристът Мартин Везовски.