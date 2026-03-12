Пловдивският апелативен съд потвърди 15-годишна присъда на Окръжен съд- Пловдив за 55-годишния Мариян Паскалев, осъден за убийство. Делото е образувано по жалба на защитниците на подсъдимия с искане за намаляване на наказанието.С присъда от Пловдивския окръжен съд подсъдимият Мариян Паскалев е признат за виновен в това, че на 29.12.2022 г. в Куклен умишлено е умъртвил Ламбри, като деянието е извършено с особена жестокост, поради което е осъден на 15 години лишаване от свобода, като е признат за невинен, в това да е извършил престъплението по особено мъчителен начин за убития. Наказанието ще се изтърпява при първоначален строг режим.Подсъдимият Мариян Паскалев е осъден да заплати на сина на пострадалия сумата от 100 000 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди. Пострадалият Ламбри се намирал в нормално здравословно и психично състояние, но често злоупотребявал с алкохол. Той и подсъдимият били братовчеди. Имали добри отношения помежду си.Двамата работели в строителството, ходили си на гости, правели си компания и употребявали големи количества алкохол заедно. Понякога, обаче се карали за дребни неща, както се е и случило на 28.12.2022г., когато подсъдимият обвинил пострадалия, че е разбил вратата на къщата му и е взел от ракията му, като дори се стигнало до сбиване помежду им.На 29.12.2022г., около 20:00 ч. подсъдимият се прибрал в дома си. Пийнал си бира. Още бил ядосан на братовчед си заради разбитата входна врата и кражбата на ракията. За това решил да поиска обяснение и да потърси отговорност от пострадалия.Отишъл до къщата му и опитал да разбие входната врата с крак, но не успял, поради което само счупил стъклото. В този момент пострадалият бил сам в дома си и чул звука от счупването на стъклото на вратата. Затова отключил и отворил входната врата и двамата с подсъдимия се скарали. Мариян Паскалев ударил братовчед си силно с бутилката пълна с бира в областта на раменете, а след това захвърлил бутилката по него.Освен това го ударил и с намираща се в двора автомобилна гума. След побоя подсъдимият оставил пострадалия да лежи в безпомощно състояние в тревата и се прибрал в къщата си, където продължил да пие бира. Вследствие на ударите с ръце и крака на пострадалия били причинени множество телесни увреждания, довели до остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност вследствие на съчетаната тежка гръдна травма и черепно-мозъчна травма.От момента на причиняване на нараняванията до загубата на ефективна сърдечна дейност и настъпването на смъртта му в рамките между 15 минути и 1 час, пострадалият не можел да се движи, за да извика помощ.Когато синът на жертвата се прибрал и потърсил баща си, чичо му разказал какво е станало и го завел при пострадалия. Извикали помощ на тел. 112, но когато линейката пристигнала, пострадалият вече бил починал.При извършената подробна и цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, апелативният съд не установи наличието на съществени и неотстраними процесуални нарушения и потвърди наказанието от 15 години лишаване от свобода на подсъдимия.Решението на апелативния съд не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд.