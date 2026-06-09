УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив е финалист за годишните медицински награди Medical Awards 2026. Под ръководството на проф. д-р Карен Джамбазов. Най-голямото лечебно заведение в България утвърждава съвременен модел на болнично управление, основан на дигитализация, иновации и развитие на човешкия капитал съобщиха от пресцентъра, информира Plovdiv24.bg.

Ефективно управление на рекорден обем от пациенти

Пловдивската болница е водещ университетски център за високоспециализирана диагностика, обучение и лечение, който обединява над 50 клиники и звена. Лечебното заведение обслужва ежегодно повече от 150 000 пациенти, като над 80 000 от тях биват хоспитализирани. Мениджмънтът на този огромен обем от дейности се базира на прецизно разпределение на наличните ресурси, оптимизация на процесите и ефективно планиране, които гарантират денонощна и качествена медицинска помощ.

Мащабна инвестиционна програма до края на годината

Основен показател за успешната управленска политика е реализирането на сериозна строителна и инвестиционна програма. Сред водещите обекти, които ще бъдат въведени в експлоатация до края на 2026 г., е новият лечебно-диагностичен корпус с площ от близо 18 000 кв.м и капацитет от 235 легла, предназначен за онкологични и педиатрични структури. Програмата включва още пълна модернизация на нефрологията и диализното лечение с над 60 легла, както и изграждането на високотехнологична база за нуклеарна медицина, оборудвана с циклотрон, ПЕТ-скен и гама камера. Успоредно с това се развива и най-големият лъчетерапевтичен комплекс в страната с висок клас апаратура.

Подобрен достъп и модернизация на базата

Политиката за подобряване на достъпа до клиничната база е подкрепена от изграждането на нов многоетажен паркинг, разполагащ със 679 паркоместа, който има топла връзка към лечебното заведение и хеликоптерна площадка. Наред с това се провежда и текуща модернизация на операционните зали и отделните клиники. Всички тези инициативи произтичат от последователна стратегия, съчетаваща ясна визия, финансова стабилност и ефективни инвестиции. Благодарение на устойчивия болничен мениджмънт, УМБАЛ "Свети Георги“ се налага като национален стандарт за качество, иновации и достъпност в здравеопазването.