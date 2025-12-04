© В Пловдив издирват 13-годишно момиче. За последно то е видяно вчера около 16.00 часа в района на улица "Иларион Макариополски" в квартал "Каменица".



В социалните мрежи Николина Паякова отправи призив, ако някой има информация за детето, да сигнализира в полицията или на телефон 0888 75 18 64.