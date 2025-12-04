ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив издирват 13-годишно момиче
В социалните мрежи Николина Паякова отправи призив, ако някой има информация за детето, да сигнализира в полицията или на телефон 0888 75 18 64.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
20:51 / 03.12.2025
Къща в пловдивско село се превърна в коледна атракция
20:05 / 03.12.2025
Бащата на Сияна: Малко ми идва в повече
16:42 / 03.12.2025
Показаха техниката, с която обследваха Околовръстното на Пловдив
07:56 / 04.12.2025
Водач на тротинетка е в болница след удар с лек автомобил
16:27 / 03.12.2025
"Европейски пътища": Подкрепяме нуждата от разширяване на Околовр...
16:31 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS