В Пловдив дават старт на проект за 24 млн. лв

© В Университета по хранителни технологии - Пловдив ще бъде изграден Център за компетентност: "Агрохранителни системи и биоикономика" (AFS Bio CoC). Стартът на реализацията на проекта ще бъде даден днес в 15,30 часа във висшето училище, съобщиха от ръководството му.



Неговата реализация ще допринесе за устойчивостта, безопасността и добавяне на стойност в агрохранителния сектор.



Проектът е с общо финансиране в размер на 23 161 144.74 лв. безвъзмездна финансова помощ от Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ), съфинансирана от Европейския съюз и националния бюджет. Периодът на изпълнение е 68 месеца, до 31.12.2029 г.



Проектът ще се изпълнява от осем партньора, които обединяват своята експертиза и инфраструктура за постигане на целите на проекта- Университет по хранителни технологии (УХТ) – водещ партньор, Аграрен университет (АУ) – Пловдив - партньор, Селскостопанска академия (ССА) – София - партньор, Медицински университет (МУ) – Пловдив - партньор, Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора - партньор, Институт за гората при БАН (ИГ-БАН) - партньор, Институт за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН) - партньор.



Работата по проекта е структурирана в две основни дейности: Научноизследователска дейност и разпространение на научните резултати с финансиране от 10 288 007.74 лв. и Изграждане и модернизация на научноизследователски инфраструктури с финансиране от 12 873 137.00 лв.