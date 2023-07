Уникално събитие за България на открито предстои в Пловдив

© Община Пловдив и Фондация "Пловдив 2019“ канят пловдивчани и гости на града на едно уникално събитие за България на открито на Акведукта на хълм Бунарджика – "Джаз на свещи" с Боби Вълчев и Биг бенд Пловдив, с диригент Николай Гешев.



На 14 юли 2023г, петък, от 21:00 ч. публиката ще се наслади на вълнуващ и страстен джаз, изразен чрез топлия тембър на Боби Вълчев и спиращите дъха негови импровизации и сола на пиано и тромпет. Той ще се допълни от виртуозите от Биг бенд Пловдив, една от емблемите на града, създаден през 2000 година, с ръководител Николай Гешев, които ще допълнят пространството с магията на джаза.



Концертът "Джаз на свещи" е проект, съдържащ джаз стандарти с най-брилянтните аранжименти за биг бенд, създавани някога за такъв оркестър. Песни изпълнявани от най-великите певци в суинга - Пол Анка, Франк Синатра, Боби Дарин, Тони Бенет, Ела Фицджералд, Били Холидей, Сами Дейвис и Майкъл Бубле, ще прозвучат на живо в нестандартна и уникална обстановка. Cry me a river, That's life, Fly me to the Moon, I've got you under my skin, All of me, Me and Mrs. Jones, My Way, New York New York, Feeling good и Fever са само част от заглавията на хитовете, включени в програмата на концерта. Хитове, които не се нуждаят от каквото и да било представяне.



"Вълнението на изпълнителите, участващи в концерта се подхранва и от факта, че такъв концерт в Европейската столица на културата - Пловдив, доста отдавна не е представян. Привилегията да са в непосредствена близост до оркестъра и да се потопят в уникалния звук на бенда, ще имат всички решили да си подарят петъчната вечер за музика на живо. Никак не са много местата и възможностите да чуете световни джаз стандарти изпълнени на живо от биг бенд, затова не пропускайте този шанс. Шанс подарен на пловдивчани и гостите на Пловдив от Община Пловдив“, коментира диригентът на Биг Бенд Пловдив Николай Гешев.



"Всички необходими неща за създаването на един запомнящ се концерт са налице - страхотен оркестър, изключителен солист, уникална обстановка и не на последно място невероятна публика. Подобни събития на свещи стават все по-популярни в цял свят, но до този момент българската публика не е имала възможност да се наслади на такова събитие. Станете част от концерта на "Биг бенд Пловдив" с Боби Вълчев на 14 юли на Аквeдукта на хълм Бунарджика, входът е свободен“, призова заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.



"Целта на концерта е да свържем музиката с екологията на нашите емоции – изчистване и фокусиране на любовта ни и да върнем “пламъка" на романтиката и топлото отношение към най-близките, тези, които често пренебрегваме в забързаното ежедневие, както и към корените на дома и родината. Свещите са терапия, която помага на човека да излъчва доброта, която все повече липсва в днешния свят. Вибрацията на пламъците отварят емоционалния ни свят“, разказа джазменът Боби Вълчев.



Стремежът на Боби Вълчев е събитието да стане традиционно и да се провежда на емблематични исторически места. Той вече създаде такава практика с благотворителни коледни концерти, които вече имаха две издания и подкрепиха благородни каузи, свързани с деца. Тези целенасочени музикални събития са част от плановете му скоро да се завърне с постоянни творчески и работни проекти в България.



Боби Вълчев е един от най-известните родни джазмени. Певец, пианист, тромпетист, композитор и учител. Вече над 14 години той живее, твори и преподава джаз в Дубай. Наскоро музикантът получи и изключително високо отличие – златна виза от правителството на Обединените Арабски Емирства за принос към културата и образованието на Дубай. Участва в множество събития по цял свят, сред които такива за Кралските семейства на ОАЕ, изложби и много корпоративни, социални и частни събития, част е от много световни джаз фестивали. Делил е една сцена с имена като Том Джоунс, Лионел Ричи, Крис Боти, Джейми Кълъм, Стинг и Earth, Wind & Fire.



"Джаз на свещи" с Боби Вълчев и Биг бенд Пловдив е с вход свободен и се провежда с финансовата подкрепа на Община Пловдив и на Фондация “Пловдив 2019".