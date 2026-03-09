ЗАРЕЖДАНЕ...
Уникален фестивал се завръща в Пловдив
6Fest е истински празник на свободата и въображението, който заличава границата между публика и сцена, превръщайки градската среда в споделено пространство за творчество. Със своята пъстрота и непринуденост, фестивалът вдъхва нов живот на улиците, подарявайки на малки и големи незабравими срещи с магията на изкуството под открито небе.
Проектът е част от Културния календар на Пловдив за седма година и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и Национален фонд "Култура“. Входът за събитията е свободен.
Ще видим въздушни акробати от Франция, циркови артисти от Аржентина, Италия и Тайван, мим от Тайланд, артисти на кокили от Бургас, Румъния и Нидерландия, живи статуи от Гърция и Испания, музиканти от София и Австрия, танцьори от Пловдив.
Доказателство за растящия престиж на фестивала е фактът, че тазгодишната селекция бе направена сред над 80 кандидатури от 25 държави на 6 континента (Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия). За втора поредна година 6Fest е отличен с престижния знак "EFFE Label“ от Европейската фестивална асоциация – признание за високо артистично качество и значима роля в общността.
Освен основната улична програма, 6Fest предлага и паралелни събития в партньорски локации. На 21 април от 20:00 ч. в клуб "Politico Speakeasy“ ще се състои четвъртото пловдивско издание на любимия формат "Нощ на историите“.
Ако сте артист или организация и искате да станете част от градската програма, поканата за участие е отворена до 15 март! Можете да кандидатствате чрез попълване на Google формуляр тук.
От създаването си през 2017 г. до днес 6Fest е гостувал в 10 български града с 238 събития и 1047 участници. Артистите в 6Fest Пловдив 2026 ще дойдат от 11 държави на 3 континента – Австрия, Аржентина, България, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Румъния, Тайван, Тайланд, Франция.
Следете най-актуалните новини в официалните Facebook събития за 6Fest и "Нощ на историите“.
