Уличният фестивал 6Fest прави танцово шествие по Главната в Пловдив

© Уличният фестивал 6Fest организира танцово шествие и концерти на улични музиканти в Пловдив на 25 юли. Петото издание на фестивала се провежда с подкрепата на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2020 г. Входът е свободен.



6Fest призовава всички посетители да следват актуалните към момента на провеждането му противоепидемични мерки - да спазват физическа дистанция от 1,5 м помежду си, както и препоръчително да носят защитна маска за лице.



В танцово-карнавалното шествие по главната пешеходна улица "Княз Александър І" ще вземат участие 7 местни танцови групи от различни стилове като хип-хоп, зумба, суинг, салса, фолклор - "Dance Home", "DS Mariposa", "Елика", "Emotion Dance", "Зумба с Пепи", "Lindy Hop", "The Center". Фестивалът призовава и пловдивчани да се облекат в карнавални костюми или да се маскират и да се включат в шествието заедно с танцовите формации.



Шествието започва в 19:00 ч. на 25 юли от площад "Централен" пред Централна поща, ще премине по главната улица "Княз Александър І" и ще стигне до Джумая джамия. По трасето ще има общо четири точки, на които групите ще танцуват - на площад "Централен" пред пощата, на фонтана пред Община Пловдив (площад "Стефан Стамболов"), стълбите при паметника на Мильо и Джумая джамия пред Туристическия център.



Танцовото шествие ще има и свой водещ - това е актьорът Живко Джуранов, познат на пловдивската публика от играта си в Държавен куклен театър Пловдив и Държавна опера Пловдив. Шествието ще бъде предвождано от трима артисти на кокили от популярната и в Пловдив формация Театър на огъня и сенките Fireter.



Освен танцово шествие фестивалът за улични изкуства 6Fest ще оживи с музика творческия квартал Капана. От 20 до 22 часа на 25 юли в Капана ще свирят улични музиканти - цирково- музикалната формация от Пловдив "Combino Project", импро-музикалната група "СътвоРиМи" с Мартин Петрушев и Константин Кучев и 12-годишният китарист Мерт Асенов. Ще може да видите музикантите от програмата на уличния фестивал 6Fest основно на три локации - сцена "Ядрото" на ул. "Загреб", площадно пространство на ул. "Железарска" (зад Джумая джамия) и на ул "Златарска".



Това е второто издание на 6Fest в Пловдив след участието в официалната програма на Пловдив 2019 - Европейска столица на културата. През септември 2019 г. в Капана 6Fest представи куклен театър, циркови представления, шоу на кокили и огнени спектакли. Подробности за 6Fest може да откриете на Фейсбук страницата



Кои са участниците в танцовото шествие на 6Fest Пловдив 2020?



Танцова школа "Dance Home" е създадена през 2018 г. от Светломир Ангелов и Анна Апостолова, за да популяризира хип-хоп танците сред младите. Печелили са първи места на състезания във Велико Търново и Созопол. През 2020 г. на квалификациите на световната организация "Dance Star" във Варна школата печели първо и второ място и завоюват квоти за финалите в Пореч, Хърватия.



"DS Mariposa" е група за кубинска салса, създадена преди 8 години от Виолета Чалъкова. Ритъмът на кубинската музика е най-близо до "ритъма на сърцето ни", което ни кара да се чувстваме по-живи отвсякога, казва тя. Виолета участва в много танцови фестивали.



Танцова формация "Елика" е създадена преди близо 20 години. В репертоара й има български фолклорни танци, както и международни - испански, африкански, латиноамерикански, ирландски, индийски и др.



"Emotion Dance" е школа за хип-хоп танци, част от Dance Station Plovdiv. Групата с хореограф Виктор Гърков взема участие в едни от най-големите фестивали в България, а също така организира хип-хоп танцови събития в Пловдив и в страната.



"Зумба с Пепи" съществува от 6 години, а нейният създател е Пепи Костадинова. Тя пътува за собствени мастер класове в различни държави. Била е и в отбора на създателя на Зумба – Бето Перез в Германия, Лайпциг. Тя води свои редовни Зумба класове в Танцово училище Dance Station, Пловдивски културен институт и Комплекс СИЛА.



"Lindy Hop Пловдив" правят първите си стъпки в суинг танците през февруари 2016 г. като част от семейството на "Lindy Hop Bulgaria". "За тези няколко години сме предали любовта си към винтидж културата на много танцуващи под тепетата! Пловдивчани вече са се уверили, че почти няма кътче по света, където да не се танцува линди хоп", споделят те.



"The Center Пловдив" е хип-хоп училище за танци, част от танцовото училище The Center, което има зали в София, Варна, Пловдив, Велико Търново и Русе. Пловдивската формация има награди от различни състезания - първо място от Dance Star 2016 и Unity Jam 2020. Участвали са в Наградите на БГ Радио 2014, в клипове на Михаела Филева, Графа, Прея, Venzy и Ice Cream, както и в концертите на живо в предаването "Гласът на България" през 2018 г.



Театър на огъня и сенките Fireter e арт формация, чиито пърформанси включват експериментални похвати, уникални костюми, маски, живи статуи, светлинни ефекти, огнено шоу, шоу на кокили, жонглиране с огън, огнени инсталации. Участвали са на международни фестивали в Англия, Германия, Румъния, Русия, Гърция, Литва, Турция и др.



Актьорът Живко Джуранов е част от първата българска професионална трупа за импровизационен театър Хахаха Импро. Играе в постановки на Държавен куклен театър Пловдив, Столичен куклен театър и Държавна опера Пловдив. Влиза в ролята на продуцента Хаджибеломорски в сериала по ТВ7 "Сутрешен блок" заедно с големия Тодор Колев. През последните години участва и в игрални филми – "Живи комини" на Р. Спасов и "Можеш ли да убиваш" на проф. Иван Ничев. Водил е тв предавания - детското музикално предаване "Бонбон" по bTV и образователното куклено предаване "Бърколино" по БНТ.