Ученически рок групи си дават среща в "Лаута"

© "Парк "Лаута“ е уникално място. За по-малко от месец в него се преплитат звуци от автентичен български фолклор до разтъсващ рок“. С тези думи днес кметът на район "Тракия“ Костадин Димитров откри пресконференцията по повод 4-то издание на S`Cool Rock Fest заедно с организаторите от Сдружение с нестопанска цел "Активна подкрепа за креативност“. Фестивалът е с акцент ученическите рок банди, тяхното творчество и магията на истинския рок.



S`Cool Rock Fest е иновативна идея за създаване на една традиция в проучването и откриването на млади таланти, подпомагане развитието на рок културата и утвърждаването й сред учениците чрез насочване на интересите им към стойностите на световната музикална сцена.



Лице на днешната среща бе и актьорът и музикант Никола Стоянов /Тино от филма "Революция Z“/, който заедно със своята банда The Gentlemen ще бъдат хедлайнер на първата вечер от фестивала. "17 яки ученически рок банди ще ни отвъртят главите“, обещаха организаторите .



Дати: 1 юни и 2 юни,



Място: в парк "Лаута“, район Тракия



Начало: от 17 до 22 часа



ВХОД СВОБОДЕН!



Програмата:



1 юни



Загубена дестинация (София)



Third Eye Conflict (Пловдив)



Pretty Bad (Пловдив)



Loners on the hill (Пловдив)



Surration (Бургас)



Congail (Пловдив)



RedTrigger (Пловдив)



The Gentlemen (София)



2 юни



Спални Места (София)



Church of Destiny (София)



Creep_bandofficial (Добрич)



Atroposy (Пловдив)



Snade (Пловдив)



Teraflora (София)



Cortège (София)



Mindhaze (Пловдив)



Seconday (Ямбол)



Фестивалът се провежда с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града за 2019 година.