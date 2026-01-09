ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
Публикуваме мнението им без редакторска намеса:
"Относно публикации в някои медии, които спекулират с името на Мария Бакалова във връзка с филма "Лили - любовта е живот", от името на Кey academy - агенцията, представляваща актрисата на територията на България, бихме искали да направим следното уточнение:
Мария Бакалова не е кандидатствала за ролята, не е участвала в кастинг процес и не е водила разговори с екипа на продукцията по темата. Всякакви твърдения, внушения или спекулации, които я свързват с тази продукция, категорично не отговарят на истината.
Мария Бакалова винаги подхожда с уважение към българските културни и филмови проекти и пожелава успех на екипа на филма, както и на актрисите, които предстои да се впуснат в това приключение."
Припомняме, че филмът "Лили - любовта е живот" ще проследи различни етапи от личната история на емблематичната за България певица, тръгвайки от най-ранните и години и достигайки до съвременността.
