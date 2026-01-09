Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм

© Google Мария Бакалова няма да изиграе легендата на българската музика Лили Иванова, съобщиха преди броени минути от кастинг агенцията, представляваща актрисата на територията на България.



Публикуваме мнението им без редакторска намеса:



"Относно публикации в някои медии, които спекулират с името на Мария Бакалова във връзка с филма "Лили - любовта е живот", от името на Кey academy - агенцията, представляваща актрисата на територията на България, бихме искали да направим следното уточнение:



Мария Бакалова не е кандидатствала за ролята, не е участвала в кастинг процес и не е водила разговори с екипа на продукцията по темата. Всякакви твърдения, внушения или спекулации, които я свързват с тази продукция, категорично не отговарят на истината.



Мария Бакалова винаги подхожда с уважение към българските културни и филмови проекти и пожелава успех на екипа на филма, както и на актрисите, които предстои да се впуснат в това приключение."



Припомняме, че филмът "Лили - любовта е живот" ще проследи различни етапи от личната история на емблематичната за България певица, тръгвайки от най-ранните и години и достигайки до съвременността.