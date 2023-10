Тъжна вест: Само на 54 г. почина световноизвестният пловдивски скулптор Димитър Луканов

© Фейсбук Почина големият пловдивски скулптор Димитър Луканов, тъжната новина съобщи неговата кръстница Александрина Делова във Фейсбук. Луканов е починал в Ню Йорк, където живееше. Той е един от най-известните български скулптори, който получава огромно международно признание.



"Беше безумно талантлив, безумно чепат, и така всичките четиридесет години откак се срещнахме. Надявам се в прохладните места да има достатъчно глина и бои, другото необходимо той си го носи в него", написа Делова.



През 1982 г. Димитър Луканов председателства Световния детски парламент в Международната асамблея "Знаме на мира“, вдъхновена от Николай Рьорих, в София с участието на 135 държави.



Започва обучението си в Художествената гимназия в Пловдив, работи в леярна за бронз в София, учи една година в Художествената академия и през 1991 г. заминава с пълна стипендия, за да продължи обучението си в Париж. Посещава École Parsons в Париж Франция (1991–93 г.), завършва като най-добрия в класа с отличие от Parsons School of Design, Ню Йорк (BFA, отличие, 1994 г.). През 2003 г. Димитър е избран сред 100-те най-добри възпитаници на всички времена на 90-годишния Parsons The New School University of Design сред Джаспър Джонс, Едуард Хопър, Норман Рокуел, Дона Каран, Марк Джейкъбс и др. Обучението му е изцяло финансирано от стипендия на Хелене Дейвид-Уейл.



Димитър е удостоен с пълна стипендия за високо селективното Skowhegan School of Painting and Sculpture, Мейн, САЩ (1995) и стипендия на Колумбийския университет за следдипломното си обучение в Училището по изкуствата, Колумбийския университет, Ню Йорк (MFA, 1997).



В периода 1998 – 2006 г. Димитър е гост-професор и гост-лектор в САЩ, Франция, Мексико и Доминиканската република. Той преподава различни класове по визуално изкуство в кампуса на Парсънс в Ню Йорк и води курсове по "Интензивно рисуване и рисуване“ за училището по дизайн на Парсънс в Париж през 1999, 2000 и 2001 г. Съвсем наскоро той беше гост-лектор и критик в магистърската програма от Института за дизайн и изкуства Хербергер към Държавния университет на Аризона . Луканов също така сътрудничи на различни проекти за изкуства в образованието в Ню Йорк. Той беше визуален художник-консултант, правейки скулптура и рисувайки стенописи със специалните програми на Министерството на образованието на Ню Йорк, а работата на неговите ученици беше изложена в Детския музей на Стейтън Айлънд.



Създава монументалната скулптура "Външното време“ за обновения Терминал 4 на JFK. Емблемата е основната част от проект за публична скулптура от три произведения, поръчан на г-н Луканов от JFK IAT през декември 2012 г. Структурен подвиг, уникален и амбициозен монументалното парче е 90% във въздуха, дори ако е подчертано наклонено. Скулптурната творба от стомана и алуминий се състои от около 600 елемента, както и от 1000 фута тръби, всички ръчно огънати и сглобени от автора.



Поръчан и изпълнен в техниката на изгубен восък през 2006 г., "Светлина към небето“ е голям публичен скулптурен проект на Международни пристигащи, Терминал 4, на летище Кенеди, Ню Йорк. "Light to Sky" е начело на годишния редакционен преглед на водещото американско списание "Art in America" за 20-те най-важни публични арт проекта в САЩ за 2006 г.



Димитър Луканов е удостоен със стипендия на фондация Pollock-Krasner за 2011 г. През 2007 г. открива проекста за лайфстайл "Silent Wave“ в галерия Yue-Sai Kan "House of Yue-Sai“ в Шанхай.



През 2006 и 2007 г. Димитър е поканен гост-артист от ArtCultureStudio, Женева, за Московския световен панаир на изкуствата в Манеж.



Всяка година си идваше в България - да се види с близките, но и да твори - да получи енергия и вдъхновение в пазвите на Родопа планина, написа негов дългогодишен приятел.