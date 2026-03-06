ЗАРЕЖДАНЕ...
Туроператор от Пловдив се възмути от начина на евакуация от Дубай
От "Марбро Турс" изпратиха писмо до министъра на туризма Ирена Георгиева, в което протестират срещу ситуацията. В него се казва:
Наблюдаваме недопустима практика - евакуационните полети се запълват приоритетно с индивидуално пътуващи лица, докато стотици туристи, пътуващи чрез български туроператори, остават на заден план. В тази връзка съм длъжен да Ви попитам директно:
Българските граждани, избрали организирано пътуване чрез лицензиран туроператор, "втора категория“ граждани ли са? Те нямат ли същите права на защита и съдействие от своята държава, каквито имат всички останали?
От началото на конфликта с нас се свързваха различни държавни служители, но техните въпроси бяха насочени единствено към попълване на формална статистика. Изпратихме имена, местоположение и детайли за контакт с нашите туристи. Тези разговори не доведоха до нито едно реално действие, нито до предоставяне на конкретни указания за превоз на нашите клиенти. Останахме с впечатлението, че просто се "отчита дейност“, докато в същото време организираните групи биват системно пренебрегвани при разпределението на местата в евакуационните полети.
Настоявам за незабавни отговори на следните въпроси:
1. Защо държавата евакуира приоритетно индивидуално пътуващи граждани, при положение че туроператорите разполагаме с готови списъци, организиран транспорт и пълна яснота за местонахождението на нашите клиенти?
2. Как Министерството на туризма гарантира равнопоставеността на всички български граждани в тази кризисна ситуация? Недопустимо е хората, които са се доверили на легалния български бизнес, да бъдат наказвани за своя избор чрез игнориране от страна на институциите.
3. Кога ще получим реални логистични указания, а не просто административни въпроси, които не помагат на хората на място?
Ние, туроператорите, сме поели отговорността за тези хора, но в момент на международна криза е задължение на държавата да координира спасителните операции без дискриминация. Очаквахме от вас като министър на туризма да бъдете гарант за интересите на нашите клиенти.
Настоявам за незабавна промяна в подхода и приоритетно включване на организираните туристи в следващите полети, се казва още в писмото на Димитър Ванков, управител на "Марбро Турс".
