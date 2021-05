© виж галерията Васил Петров стартира лятно турне през юни с обновен репертоар и втора част на впечатляващата програма "SymphoNY way" с Врачанска филхармония. В града на тепепата ще бъде на 22 Юни на сцената на Летен театър Бунарджика.



В проекта големият български вокалист изпълнява интерпретации на някои от своите любими световноизвестни песни, поп хитове, теми от известни филми, френска класика, съчетани с песни от новият си албум "LOVE SONGS Vol.1, който беше анонсиран на 30 Април за рождения му ден.



Музика на Джон Уилямс, Чарли Чаплин, хитовете на Бийтълс, Стинг, Франк Синатра, Жобим, Франки Вали, Франсис Лей, Дюк Елингтън, Гершуин и други автори ще бъдат изпълнени в мащабни оркестрации от Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов. Джаз линията държат Йордан Тоновски трио, а специален гост солист на Васил Петров е брилянтната цигуларка и носител на редица световни награди – Зорница Иларионова. Концерта започва в 20:30ч. и ще бъде на сцената на Летен театър Бунарджика.



“Симфоничният оркестър дава специфична звучност – аз не знам по-въздействаща от нея. В своите аранжименти Ангел Заберски, Румен Тосков – Рупето, Васил Спасов, Христо Павлов използват големия оркестър по необикновен начин. Те спазват всички закони на класическата оркестрация и добавят нещо от себе си и от джаза.“ – Васил Петров



Градовете през които ще премине са Сливен - 21 Юни, сцена Туида, 25 Юни, Карлово- Летен кинотеатър. В Бургас гостуват на 1 Юли, на сцената на Летния театър, 8 Юли са в Ямбол – Лятно кино, 10 Август, Плевен – двора на историческия музей, 11 Август, Велико Търново – Летен театър, 26 Август, Търговище-Арена Търговище, 7 Септември, Шумен – Студенски парк, 8 Септември, Русе – Канев център, 22 Септември, Созопол – Амфитеатър Созопол.



В програмата на Symphony Way са боса нова темата The Girl from Ipanema, поп класиките - Killing me softly, Can`t take my eyes of off you, Fragile, Something, Yesterday, Michelle, филмовите теми - Schindler's List (Списъкът на Шиндлер), Smile, Feelings, Love story (Where Do I begin), ориенталския джаз стандарт Caravan, джаз баладата The Shadow of your smile, темата от мюзикъла "Show Boat" - Ol`man river, небезизвестните My Way, Strangers in the night, New York, N.Y. , класически теми на френски композитори и песни от новият му албум LOVE SONGS Vol.1.



По време на концертите публиката ще може да се наслади на вината от винарска изба Конопане. Медийни партньори на турнето са Радио 1.



Билети на цени от 20 до 35 лева са налични на касата на МаскАрт и в мрежата на ивентим.



Всички концерти ще се проведат при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход на Министерство на здравеопазването.