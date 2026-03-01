ЗАРЕЖДАНЕ...
Три улици в "Северен" на практика престават да функционират след всеки по-силен дъжд
Пътните платна се превръщат в непрекъснати водни площи с дълбочина на локвите до около 20 сантиметра, покриващи цялата ширина – от тротоар до тротоар. Придвижването на автомобили и пешеходци става силно затруднено, а в редица случаи е напълно невъзможно.
Жители на района сигнализират, че елементарни ежедневни дейности като излизане до магазин или придвижване с детска количка се превръщат в рисково и крайно неприятно преживяване сред кал, застояла вода и отпадъци.
Според тях проблемът не е еднократен инцидент, а системен дефект в инфраструктурата, който се задълбочава всяка година.
Тази година ситуацията излиза извън рамките на обичайното неудобство и прераства в реален санитарен риск. Единствените контейнери за битови отпадъци в района се оказват обградени от дълбока вода и кал, което прави физически невъзможен достъпа до тях.
Жителите на няколко жилищни блока не успяват да изхвърлят отпадъците си с дни. Част от боклука започва да се натрупва около контейнерите, създавайки предпоставки за замърсяване, неприятни миризми и потенциална санитарна криза.
По думите на подалия сигнала гражданин, причината не е в необичайни метеорологични условия. Проблемът е структурен - напълно амортизиран асфалт, липсващо или нефункциониращо отводняване и системна липса на трайни мерки.
Всяка година жители подават сигнали до районното кметство и до Община Пловдив, но вместо решение ситуацията прогресивно се влошава.
Официален сигнал е изпратен едновременно до кмета на Пловдив и до кмета на Район "Северен“. Подателят очаква отговор в законоустановения 14-дневен срок.
Към сигнала са приложени три снимки, заснети на място, които документират състоянието на улиците след валеж. Жителите заявяват готовност да съдействат с допълнителна информация и да покажат ситуацията на място при следващ дъжд, когато мащабът на проблема става напълно видим.
Лекари от Пловдив: Късното търсене на лекар създава измамно усещане за здраве, а сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, могат да ги подменят безплатно с екоуреди
