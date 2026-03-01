Сериозен инфраструктурен проблем в пловдивския район "Северен“ се повтаря ежегодно, но тази година достига критични размери. След всеки по-интензивен валеж улиците "Панагюрище“, "Арабаконак“ и "Йоан Екзарх“ на практика престават да функционират като улична мрежа.Пътните платна се превръщат в непрекъснати водни площи с дълбочина на локвите до около 20 сантиметра, покриващи цялата ширина – от тротоар до тротоар. Придвижването на автомобили и пешеходци става силно затруднено, а в редица случаи е напълно невъзможно.Жители на района сигнализират, че елементарни ежедневни дейности като излизане до магазин или придвижване с детска количка се превръщат в рисково и крайно неприятно преживяване сред кал, застояла вода и отпадъци.Според тях проблемът не е еднократен инцидент, а системен дефект в инфраструктурата, който се задълбочава всяка година.Тази година ситуацията излиза извън рамките на обичайното неудобство и прераства в реален санитарен риск. Единствените контейнери за битови отпадъци в района се оказват обградени от дълбока вода и кал, което прави физически невъзможен достъпа до тях.Жителите на няколко жилищни блока не успяват да изхвърлят отпадъците си с дни. Част от боклука започва да се натрупва около контейнерите, създавайки предпоставки за замърсяване, неприятни миризми и потенциална санитарна криза.По думите на подалия сигнала гражданин, причината не е в необичайни метеорологични условия. Проблемът е структурен - напълно амортизиран асфалт, липсващо или нефункциониращо отводняване и системна липса на трайни мерки.Всяка година жители подават сигнали до районното кметство и до Община Пловдив, но вместо решение ситуацията прогресивно се влошава.Официален сигнал е изпратен едновременно до кмета на Пловдив и до кмета на Район "Северен“. Подателят очаква отговор в законоустановения 14-дневен срок.Към сигнала са приложени три снимки, заснети на място, които документират състоянието на улиците след валеж. Жителите заявяват готовност да съдействат с допълнителна информация и да покажат ситуацията на място при следващ дъжд, когато мащабът на проблема става напълно видим.