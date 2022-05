© виж галерията От днес до неделя фестивалът за улични изкуства 6Fest ще радва своите почитатели с богата програма, в която ще има два парада - танцово-карнавален и исторически. Юбилейното десето издание е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата. 6Fest се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" и Фондация “Пловдив 2019".



6Fest кани пловдивчани и гостите на града, маскирани и облечени в карнавални костюми, да се включат в танцово-карнавален парад на 21 май, събота. Парадът ще тръгне в 19:00 ч. от МБАЛ "Свети Мина“, при кръговото кръстовище на жп гарата и ще се движи в посока Главната. По ул. "Иван Вазов" ще бъде танцовата част от парада - ще има мобилно озвучаване, както подобава на стрийт парад. Автомобилното движение по улица “Иван Вазов" ще бъде временно спряно от 18:30 ч. до 19:30 ч. за преминаването на шествието.



Парадът ще бъде предвождан от Театър на огъня и сенките Fireter и техния 10-метров дракон, напътстван от артисти на кокили. Ще видим и танцьорите от хип-хоп класовете на 6Fest от същата сутрин. Групите от Пловдив The Center и Dance Homе ще изиграят собствени хореографии.



Парадът ще продължи от площад “Централен" по ул. “Княз Александър І" (Главната) до Джумая джамия. Това ще бъде цирково-карнавалната му част, защото към Fireter и техния дракон ще се присъединят и артисти на кокили, клоуни и мимове от Пътуващ театър “Скрин".



Когато шествието стигне до Джумая, артистите на театър “Скрин" ще увлекат по пътя си и публиката, за да гледа техния цирков спектакъл. Мястото е ул. “Райко Даскалов" (Малката Главна), пред бившата сграда на БНБ, а ориентировъчният начален час - 20:00 ч.



Историческият парад от програмата на 6Fest предстои на 22 май, неделя. От Небет тепе до площад “Централен" ще видим древни римски воини, както е било в античен Филипопол. За първи път 6Fest включва в програмата си група за исторически възстановки - това е "Първи Италийски легион“ от Свищов. Групата е основана през 2005 г. и е първата подобна у нас. Групата пресъздава живота на римския легион в древната крепост Нове (днешен Свищов) в периода I-VI век. Участват в редица европейски фестивали - в Италия, Унгария, Полша, Румъния. Създават и фестивал на античното наследство у нас - "Орел на Дунава“, който се провежда в Нове край днешния Свищов.



"Първи Италийски легион“ ще започне античната си възстановка “Един ден в античния Филипопол" на Небет тепе в 17:00 ч. на 22 май. След 17:30 ч. ще тръгне техния парад по ул. “Съборна" и ул. “Княз Александър І" до площад “Централен". От 18:30 до 20:00 ч. групата ще направи демонстрации и гладиаторски битки на площада и на Римски форум Север и Запад.



Програмата на 6Fest тези дни включва още събития - на 20 май, петък, от 19:00 ч. на площад “Централен" е цирково-музикалното представление “Ново кабаре" на Проект “Комбино" с участието на Дарио Табаков, Луиза Китар, Вероника Табакова, Филип Хараланов, Радослав Стойнов и Людмила Иванова - Играчка.



На 21 май преди танцово-карнавалния парад всеки желаещ може да се включи в откритите класове по хип-хоп и брейк на Emotion dance, Dance Home, Sleepwalking, The Center (Пловдив и Велико Търново). Класовете са от 11:00 до 17:00 ч. на Акведукта на парк “Бунарджика".



На 22 май от 11:00 до 14:00 ч. може да участвате в сцена за съвременен танц и открит клас с хореографите Елена Здравкова (Танцово студио “Duende") и Деница Гергиникова (Танцово студио “Пантарей"). Събитието ще бъде на Голямата поляна на Младежки хълм.



На клоунски пърформанс с международно участие кани 6Fest в следобедните неделни часове. От 14:00 до 16:00 ч. на 22 май ще видим Матю Швайсгут от Франция и неговата група “Granula and co".