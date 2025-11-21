ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Трагедията в Пловдив от днес: Няма данни за насилие
От пресцентъра на МВР Пловдив уточниха, че няма данни за насилие по тялото. Няма данни да има външна намеса при трагичния инцидент, който е станал около 7 часа тази сутрин.
На местопроишествието все още се извършва оглед. Случаят е докладван на прокуратурата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Музей, какъвто няма досега в България, отвaря днес врати в Пловди...
07:05 / 21.11.2025
В Пловдив дават старт на проект за 24 млн. лв
07:00 / 21.11.2025
Нови затруднения за пловдивските шофьори, ограничават движението ...
06:00 / 21.11.2025
10 дни грешка в документацията на ЗОП седи, без никой от община П...
19:23 / 20.11.2025
Клиентка на търговска верига в Пловдив измисли нов вид кражба
17:50 / 20.11.2025
Кола за над един милион лева по улиците на Пловдив
17:43 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS