Трагедията в Пловдив от днес: Няма данни за насилие

© Plovdiv24.bg Трупът пред жилищен блок на улица "Равнища" в квартал "Христо Смирненски" е на жена на средна възраст. Тя сама е сложила край на живота си, като е скочила от покрива, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



От пресцентъра на МВР Пловдив уточниха, че няма данни за насилие по тялото. Няма данни да има външна намеса при трагичния инцидент, който е станал около 7 часа тази сутрин.



На местопроишествието все още се извършва оглед. Случаят е докладван на прокуратурата.