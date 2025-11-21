ИЗПРАТИ НОВИНА
Трагедията в Пловдив от днес: Няма данни за насилие
Автор: Ивет Калчишкова 10:30
© Plovdiv24.bg
Трупът пред жилищен блок на улица "Равнища" в квартал "Христо Смирненски" е на жена на средна възраст. Тя сама е сложила край на живота си, като е скочила от покрива, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

От пресцентъра на МВР Пловдив уточниха, че няма данни за насилие по тялото. Няма данни да има външна намеса при трагичния инцидент, който е станал около 7 часа тази сутрин. 

На местопроишествието все още се извършва оглед. Случаят е докладван на прокуратурата.







