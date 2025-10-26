ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Този жилищен блок в Пловдив вече няма да е същият
Фирма “Пирс - Д" ООД е подава заявление за инженеринг на блока на ул. “Севастопол" 23. Сумата, обявена по поръчката, е близо 248 000 лева.
ЗОП - а се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“.
Припомняме, че обществени поръчки бяха пуснати за саниране на жилищни сгради в “Тракия", “Източен", “Западен".
Стойността на поръчката за район "Източен“ е 18 740 105 лева, а за район "Южен“ – 12 418 981 лева, а в Тракия - 11 044 943 лева. За “Централен" са предвидени - 4 167 626 лв.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 310
|предишна страница [ 1/52 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зим...
07:40 / 26.10.2025
С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет о...
07:00 / 26.10.2025
Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в...
06:00 / 26.10.2025
Вижте къде се появи днес кметът на Пловдив
21:45 / 25.10.2025
Снимка от Пловдив разпали дискусия
20:32 / 25.10.2025
Арест след обаждане от пловдивчанка на 112
18:35 / 25.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS