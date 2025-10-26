Този жилищен блок в Пловдив вече няма да е същият

© Само една фирма иска да санира многофамилна жилищна сграда в “Централен". Това става ясно от информацията по обществената поръчка в електронния сайт. Както Plovdiv24.bg Ви информира няколко блока в района ще бъдат обновени и ще бъдат въведени енергийни мерки. те се намират на: бул. "Свобода“ № 33-39, ул. "Борислав“ № 11, ул. "Петко Каравелов“ № 7, ул. "Севастопол“ № 23",ул. Петьофи № 22.



Фирма “Пирс - Д" ООД е подава заявление за инженеринг на блока на ул. “Севастопол" 23. Сумата, обявена по поръчката, е близо 248 000 лева.



ЗОП - а се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“.



Припомняме, че обществени поръчки бяха пуснати за саниране на жилищни сгради в “Тракия", “Източен", “Западен".



Стойността на поръчката за район "Източен“ е 18 740 105 лева, а за район "Южен“ – 12 418 981 лева, а в Тракия - 11 044 943 лева. За “Централен" са предвидени - 4 167 626 лв.