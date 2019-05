The Guardian: Пловдив привлича младите българи

© Amos Chapple/Getty Images ¬ ѕловдив хората си прав€т дълги разходки по главната улица. Ќезабързаната атмосфера е типична за лежерни€ характер на този град, който е един от най-старите в ≈вропа, пише в свой материал британски€т вестник The Guardian. » продължава: "—покойствието, в комбинаци€ с достъпните цени и разшир€ващи€ се IT сектор, привличат нов тип граждани в ѕловдив - млади българи, завърнали се от чужбина, след като са били развенчани илюзиите им за живота там.



25-годишната ћари€ —танчева се мести с майка си във ¬еликобритани€ в търсене на финансова сигурност. ѕреди 10 години българите зад граница можеха да издържат семействата си с една заплата. ƒнес политически процеси като Brexit и промен€щата се икономическа ситуаци€ прави чуждите столици по-малко привлекателни. “ова със сигурност е в€рно за —танчева, ко€то учи международни отношени€ и човешки ресурси в ардиф, но когато завършва, не усп€ва да си намери работа.



—лед като посещава кариерно изложение на ќстрова, осъзнава, че умени€та ѝ са необходими... в Ѕългари€. —ега е специалист по наемането на нови кадри за аутсорсинг компани€та "60 ". "«аплатата ми е ниска, но стандартът ми на живот е по-добър тук", сподел€ т€. ѕо думите ѝ за българите тревата невинаги е по-зелена в чужбина. "—блъскваме се с много предизвикателства и несигурност. Brexit може да направи нещата по-лоши за българите във ¬еликобритани€".



ќгромна част от населението на Ѕългари€ се е стопила през последните 20 години, сочат данни на Ќационални€ статистически институт. ѕрогнозите са, че до 2050 г. хората ще са намалели с още една четвърт.



ƒве трети от тези загуби се дължат на емиграци€та, а оставащата една трета на ниската раждаемост. ѕрез 2017 г. 31 586 българи са променили насто€щи€ си адрес с такъв в чужбина. ¬секи втори емигрант е на възраст 20-39 години. Ќай-попул€рните дестинации за българите са √ермани€ (22%), ¬еликобритани€ (16,3%) и »спани€ (12,2%).



Ќо в ѕловдив, втори€т по големина град в Ѕългари€, новодошлите са надхвърлили напусналите през 2017 г., противно на националната тенденци€. ƒанните от администраци€та на кмета »ван “отев показват 7% ръст в населението на възраст 20 - 29 г.



"ќбръщаме процеса на изтичане на мозъци, като предлагаме на младите българи начин на живот, който не могат да си позвол€т в чужбина", казва —ветослав Ѕрайков, регионален мениджър на "60 ". "’ората все още напускат Ѕългари€, но преди не се връщаха".



омпани€та дава работа на 1550 души в —офи€, столицата на Ѕългари€, и в ѕловдив, и предлага заетост на студенти и току-що завършили в началото на кариерата им. “аргетът ѝ са и специалисти, завърнали се от чужбина.†



ѕо традици€ най-големи€т работодател в ѕловдив е производствени€т сектор, но след като градът започна да се превръща в европейски хъб за градско развитие, IT секторът и по-високите му заплати заемат първото м€сто. јутсорсинг фирмите също се опитват да превърнат м€стото в дигитален център, подобно на “алин в ≈стони€.



Ќе само Brexit мотивира завръщането на младите. "¬ъзползваме се от нестабилността в ≈вропа и от икономическите проблеми в държави като »спани€ и √ърци€", казва кметът “отев.†



ѕловдив е малък град с население 345 000 души, което може би е в негов плюс. »нвеститорите описват —офи€ като пренаселена и с твърде много конкуренци€. ѕрез 2017 г. трудови€т пазар в ѕловдив и околността нарастна с 38 000 души - повече, отколкото всеки друг регион в страната.



Ќо не всички са убедени, че градът минава през ренесанс. ритиците твърд€т, че общинската администраци€ промен€ данните, за да обрисува по-добра картина.†



Ќ€кои са и разочаровани, че проектите са променили модни€ творчески квартал " апана". ћестните казват, че вместо да инвестира в артистите, направили квартала известен, властта подкреп€ комерсиални магазини и барове, за да привличат туристи, убивайки специфичната атмосфера.



ћеждувременно, животът в ѕловдив продължава със същото спокойно темпо. ѕиейки вино в бар в центъра, 30-годишни€т мениджър »ван ƒжаферов се шегува за пловдивската философи€ "айл€к". «а българите това означава да не се бърза безсмислено - ако има работа за вършене, т€ може и да се отложи. Ќаселението на града може и да расте, но този мироглед едва ли ще се промени".