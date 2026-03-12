Сподели close
Сериозен удар межди мотор и лек автомобил е станал тази вечер на ул. "Петко Д. Петков", малко след кръстовището с ул. "Капитан Райчо", предава репортер на Plovdiv24.bg. На място има два екипа на полицията.

Движението на останалите превозни средства не е спряно, но автомобилите преминават с особено внимание.

На моториста в момента оказват помощ лекари от "Спешна медицинска помощ".