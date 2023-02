© виж галерията Световно известната соул-фънк група Kool & The Gang превзема сцената на Античния театър в Пловдив на 12 юни от 20:30 часа!



Продажбата на билети за това изключително музикално шоу стартира от днес 3-ти февруари на касите на Ивентим в цялата страна, в Пловдив - в ДК "Борис Христов“, Билетен център пред община Пловдив, в Туристически информационен център на Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн на eventim.bg.



Песните на групата продължават да карат хората по цял свят да танцуват повече от 50 години след основаването ѝ. През годините Kool & The Gang продават повече от 70 милиона албума по целия свят, оказвайки влияние върху музиката на три поколения. Българската публика ще може да се наслади на най-големите им хитове като Celebration, Jungle Boogie, Fresh и други, вдъхновили милиони почитатели на музиката!



Предстоящият концерт на групата, носител на две награди "Грами“ и седем Американски музикални награди, при това на най-магичното място - Античния театър в Пловдив, обещава да е повече от върховно изживяване, потапяйки българската публика в своя фънк, джаз, диско и буги свят.



Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив като част от Културния календар.



Kool & The Gang през годините продават повече от 70 милиона албума по целия свят, оказвайки влияние върху музиката на три поколения. Благодарение на песни като "Celebration", "Cherish", "Jungle Boogie", "Summer Madness" и "Open Sesame" печелят две награди "Грами" и седем Американски музикални награди, както и 25 пъти оглавяват топ 10 класациите в категорията ритъм енд блус. Девет от хитовете им са начело на топ 10 класациите за поп музика. Зад гърба си бандата има 31 златни и платинени албума. Kool & The Gang са на сцената без прекъсване вече 35 години - по-дълго от всяка друга група, изпълняваща R&B. С енергичния си фънк и джаз аранжименти групата неслучайно е най-често семплираната банда от редица диджей на всички времена.



В началото членовете на Kool & The Gang са Робърт "Куул" Бел (бас), брат му Роналд Бел (тенор саксофон), дългогодишните им приятели Денис Томас (алто саксофон) и Джордж Браун (барабани). Още през далечната 1964 г. Робърт сформира инструменталната група "Jazziacs" с петима приятели от гимназията в Ню Джърси. Бандата в последствие се прекръства на Kool & The Gang. Именно под това име издават и първия си албум през 1969 г. Макар нито един от трите сингъла в него да не се изкачва високо в класациите, R&B успехът им е бърз и категоричен. Следват няколко студийни и концертни албума, докато през 1973 г. "Wild and Peaceful" пробива в класациите с парчето "Jungle Boogie", който се превръща в тотален хит.



Безапелационно редица музикални критици смятат албума от 1975 г. "The Spirit of the Boogie" за най-голямото постижение на бандата. След него обаче Kool & The Gang изоставят фънк звученето и се ориентират към диско вълната. През 70-те към групата се присъединява вокалът Джеймс Тейлър, с когото записват албума от 1979 г. "Ladies' Night". С едноименния хит започва 25-годишната традиция на т.нар. "ladies night" в дискотеките и клубовете.



И досега най-големият им хит си остава "Celebration" от 80-те, както и последвалите го "Big Fun", "Get Down on It" and "Joanna". "Fresh" и "Cherish" пък са от "Emergency" (1984 г.). През 2007 г. групата се завръща със свежия "Still Kool".



Kool & The Gang остават в музикалната история като една от най-активните групи със стотици концерти годишно. През 2012 г. бандата стартира своето американско турне рамо до рамо с легендарната рок група Van Halen. Сред най-скорошните участия на групата са гостуванията им в едни от най-успешните телевизионни програми, сред които Tonight Show с Джей Лено, Late Night с Джими Фалън, Dancing With The Stars.