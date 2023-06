© Twitter: AEW on TV Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от WWE и "Миро" All Elite Wrestling, се завръща на ринга.



Това обяви самият той в "тийзьр" на най-проспериращата компания в света на кеча в момента.



Според видеото пловдивчанинът ще се завърне на шоуто AEW Collision, което ще се проведе на 17-и юни.



За последно Миро взе участие във втората по рейтинг световна организация в развлекателния спорт (AEW) през миналия септември, когато в тандем с легендата Стинг и Дарби Алин победиха Броди Кинг, Бъди Матюс и Малакай Блек.



Do what @tobemiro said…❤ this Tweet for all things #AEWCollision coming June 17th on TNT pic.twitter.com/5iCWlqT47d — AEW on TV (@AEWonTV) June 10, 2023