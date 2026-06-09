Движението в района на кръстовището между булевардите "Васил Априлов“ и бул. "България“ е затруднено, сигнализират шофьори в социалната мрежа Фейсбук. Причината - провиснал светофар.

В отсечката на "Васил Априлов" между бул. "Дунав“ и бул. "България“ в посока моста на Университета по хранителни технологии се е образувала колона от автомобили, защото част от средната лента е блокирана от съображения за безопасност.

На място има представители на полицията в града под тепетата. Очаква се в близките часове светофарът да бъде поставен на правилното му място.