Проектът "Живото наследство на традиционните занаяти – популяризиране и приобщаване“ ще събере в Пловдив на 14–15 март 2026 г. майстори занаятчии, музейни специалисти, млади хора и широка публика в двудневна програма, посветена на традиционните занаяти като живо нематериално културно наследство. Целта е да се покаже, че занаятите не са само част от миналото, а актуална, творческа и вдъхновяваща част от съвременния начин на живот и местното развитие.Инициативата се реализира от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, в партньорство с Регионалния етнографски музей – Пловдив и Регионалната занаятчийска камара – Пловдив. Проектът надгражда вече утвърдени събития като "Седмица на традиционните занаяти“ и "Панаир на занаятите“ и поставя специален акцент върху привличането на деца, ученици, студенти и семейства чрез образование, преживяване и пряк досег с творчески занаяти.В рамките на двата дни Международен панаир Пловдив (Палата 8) и Регионалният етнографски музей в Стария Пловдив ще се превърнат в пространства за учене чрез правене. В 12 ателиета посетителите ще могат да изпробват традиционни техники – работа с вълна и декориране, тъкане на малък стан и на кори, дърворезба, рисуване върху чемшир и върху яйца, керамика, декориране с щампи и други умения, предавани от поколение на поколение. Паралелно 10 майстори занаятчии от Пловдив ще демонстрират в двора на музея различни занаяти – от ножарство и художествена керамика до изработка на кукли, накити и везба, като въвеждат посетителите в детайлите на своя труд.Съпътстващата програма включва прожекции на етнографски филми, посветени на традиционните занаяти, както и дигитални фотографски изложби. В тях ученици и студенти по фотография ще представят своя поглед към "Традиционните занаяти в моя град“ и "Традиционните занаяти: знания, умения, творчество, магия“, като акцентът пада върху живата среща между майстора и съвременния град.На 14 март ще се проведе и кръглата маса "Традиционните занаяти като нематериално културно наследство“ с участието на музейни специалисти и експерти от различни градове. Те ще представят добри практики за опазване и популяризиране на занаятите, връзката им с конкретното място и ролята им за местното развитие. По време на събитието ще бъде представен двуезичен сборник "Традиционните занаяти като нематериално културно наследство: споделяне на опит и добри практики“, който събира български и международен опит, както и образователни практики и политики в подкрепа на традиционните занаяти.Проектът "Живото наследство на традиционните занаяти – популяризиране и приобщаване“ има за цел да утвърди Пловдив като център за споделяне на опит и обмен на знания в областта на нематериалното културно наследство и да стимулира създаването на мрежа от занаятчии, музеи, институции и организации. Чрез образование, творчество и активно участие той показва традиционните занаяти като живо, актуално и значимо наследство, което укрепва местната идентичност и предлага нови възможности за културно и икономическо развитие.