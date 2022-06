© виж галерията Вечер на автентичното фламенко, на виртуозните китарни изпълнения, на високите вокални партии, на огнения ритъм и зашеметяващите испански танци очакват пловдивчани и гостите на града днес на Античния театър от 19.30 часа. Това ексклузивно преживяване ще ни предложат Edu Vico Septet - фламенко група, предвождана от звездата на испанската китара - Еду Вико! Музикантът е добре познат на ценителите на виртуозното китарно майсторството в Пловдив, защото вече е гостувал веднъж в града под тепетата, като участник в Международния китарен фестивал.



Сега Еду се завръща, за да награди публиката си с голям спектакъл - ще видим фламенкото в истинската му сила. Еду Вико ще се качи на сцената с трупа от изящни музиканти, певци и огнени танцьори, които са част от Националния балет на Испания.



Очаква ни страстна вечер, в която ценителите на испанската китара ще чуят един от легендарните ѝ майстори, а почитателите на фламенкото ще го получат в автентичен вид. Еду Вико е ученик на легендите Хуан Гомес "Чикуело“ и Диего Кортез.



Ден след него на 18 юни, отново в Античен театър в 19.30 часа ще слушаме най-красивия глас на фадо - магнетичната португалка Карминьо!



Концертите се осъществяват в партньорство и с подкрепата на община Пловдив, организатор Blue Hills Events и са част от форума Music of the Ages.