Страхотен младежки рок фест този уикенд в Пловдив

Фестивалът S`Cool Rock Fest се осъществява с финансовата подкрепа на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2020 година. Любезен домакин за поредна година е Район "Тракия“, а началото на тазгодишното издание ще бъде дадено от Кмета на района Костадин Димитров.



На 13 септември 2020 г. от 10,00 часа ще се проведат дневни китарни клиники и открити уроци като съпътстващи мероприятия на S'Cool Rock Fest. Те имат за цел да подкрепят и насърчат младите музиканти. Да обогатят познанията им за музикалната история - стилове в музиката, музиканти, допринесли най-много за развитието и популяризирането на стила, да бъдат демонстрирани инструментални техники, различни марки и модели инструменти, ефекти и апаратури, използвани най-често в даден стил на рок музиката.



Тази година специалните гости ще са групи, преминали в началното си развитие през S'cool Rock Fest, и показали, а в последствие и доказали таланта си в множество музикални конкурси и ТВ формати! И това са PANIC STATION на 12 септември 2020 г. и REDTRIGGER на 13 септември 2020 г.



Ето и програмата за двата дни.



Събота, 12 септември



Rebels (Сф)



Последна спирка (Пд)



Asura (Сф)



Loners on the Hill (Пд)



Специални гости:



Panic Station



Неделя, 13 септември



Pretty Bad (Пд)



Snade (Пд)



Atroposy (Пд)



Creep (Тх)



Church of Destiny (Сф)



Специални гости:



RedTrigger



Всички те, млади и доказали се групи, ще разтърсят парк "Лаута" с РОК! Деца, доведете родителите си! Родители, доведете децата си! Long live Rock 'n' Roll!



Всички събития по време на фестивала ще бъдат заснети и излъчвани на живо в интернет пространството, представяйки рокестетиката извън нощните клубове – новите стилове в рока, които са актуални сред младото поколение.