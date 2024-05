Спектакли от четири държави ще зарадват публиката на фестивала "Черната кутия" в Пловдив

© 18-то издание на Международен фестивал за театър и съвременен танц " Черната Кутия" ще се проведе от 30 мaй до 14 юни, 2024 в Пловдив. Събитието се финансира от община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2024 година.



Фестивалът включва международни и български спектакли и събития в областта на театъра и съвременния танц от Италия, Португалия, Испания и България. Партньори на фестивала са Министерство на културата, Община Пловдив, Италиански културен институт, Драматичен театър Пловдив, Куклен Театър Пловдиви Галерия Арсенал.



30 май /четвъртък/, 19 ч.



Драматичен Театър Пловдив - камерна зала



Официално откриване



ЗАБРАВА



CÍA SILVIA BATET - Испания



Испанският танцов спектакъл "Забрава" изгражда подобен на сън свят, мистично място на трансформация между фантазия и сюрреализъм . Телата се движат в пространството, без да спрат дори за миг, в един непрекъснат танц на нарастваща ентропия



Cia Silvia Batet е танцова компания базирана в Барселона. Компанията е създадена през 2019. През 2020 "Забрава" става носител на важната Испанска хореографска награда - “Premi de Dansa de l’Institut del Teatre" - Барселона. Компанията е представяла работата си на Russafa Escènica (Валенсия), Ellas Crean (Мадрид), Quinzena Metropolitana de Dansa (Барселона), Florence Dance Festival (Флоренция), Istanbul Fringe Festival (Инстанбул), Prospettiva Danza Teatro (Падуа), Akropoditi Dance Festival (Гърция), Hannover Choreography Competition (Германия) и Quinzena de Dansa de Almada (Португалия).



4 Юни /вторник/, 19 ч.



Галерия Arsenal of Art



Творческа среща с Юлиан Вергов - България



Среща с Юлиан Вергов - един от най-известните български театрални, телевизионни и кино актьори.



7 Юни /петък/, 19 ч.



Драматичен Театър Пловдив - камерна зала



Língua Natalia Lis & Susana Vilar - Португалия



Танцово-театрален пърформанс



Две тела в пространството на абсурда. Въпрос, отговор, провокация.



Тела, които се движат като едно, в хармония и лекота. Тела, които нарушават диалога на доверието в стремежа към себереализация.



Португалският танцов театър Língua e рефлексия върху значението на ненасилствената комуникация, която изследва въпроси като интимност, манипулация, потисничество, уязвимост и насилие.



Наталия Лис е мултидисциплинарен артист в областта на танца, аудиовизуалната практика, живописта, литературата и музиката.



Наталия Лис е работила в Teatro Real National Opera – Испания и в El Curro DT Physical Theatre & Teatro Pradillo в Мадрид. В момента е базирана в Португалия, където е работила с Companhia Olga Roriz, Companhia Lavrar o Mar и Teatro da Targala. Наталия Лис работи и в киното с филмови режисьори измежду които Jota Aronak, Mikaela Guariniello, Horacio Alcala, Miguel Bueno, Pavel Tavares.



Сузана Вилар е изпълнител, хореограф и преподавател по съвременен танц.



Акценти от професионалната й кариера включват сътрудничеството й с Madalena Victorino в "Estação Terminal" на Teatro D. Maria II and "Al Teo Bú" и създаването в съавторство на спектаклите: "Cor de burro quando foge" /премиера в Teatro Aveirense и Teatro Campo Alegre/, "Lá Fora Cá Dentro" /в програмата на 23Milhas/ и "Língua" /премиера в Teatro Aveirense/.



10 Юни /понеделник/, 19 ч.



Държавен Куклен Театър Пловдив



Хамлет по Уилям Шекспир и Ричърд Армър



продукция на Държавен Куклен Театър Пловдив



Режисьор: Съби Събев



Сценограф: Емилияна Андонова – Тотева



Музика: Веселин Койчев



Участват: Румен Караманов, Димитър Николов - Шаблата, Стайко Стайков, Венцеслав Димитров



"Хамлет" е спектакъл, посветен на тези, които са чели вечния шедьовър на Уилям Шекспир, на тези, които възнамеряват да го прочетат, и на тези, които никога не са чували за съществуването му. Текстът е базиран както на оригинала на Шекспир, така и на ироничния коментар на американския шекспировед Ричард Армър – "Шекспир в криво огледало“. Спектакълът е представян на над 10 международни фестивала, включително в Унгария, Румъния, Чехия, Полша, Турция, и е носител на редица престижни награди.



14 Юни /петък/, 19 ч.



Драматичен театър Пловдив - Камерна зала



Двоен спектакъл:



I have seen that face before



Crisalide



I Vespri – Италия



Гостуването на продукцията се осъществява с подкрепата на Италиански Културен Институт в България.



"I have seen that face before" се гмурка дълбоко във вътрешния свят на изпълнителя, изследвайки деликатния момент между края на представлението, поклоните на танцьорите и срещата им с публиката. Той задава въпроса: наистина ли поклоните са също спектакъл сами по себе си, наистина ли са неразделна част от пърформанса?



Солото "Crisalide" е отдръпване в черупката, самота, изолиране от околната среда за неопределено време; всеки ден нищо не се случва. А случва ли се нещо тайно? Има ли невидимо развитие? Появява ли се едно малко тяло, което се окрилява след безброй метаморфози?



Джовани Инсаудо е италиански хореограф, който през 2020 създава авторския колектив I Vespri, за да изследва и развива творческия си език в търсенето на стилова и отличителна идентичност на движението. Джовани започва да се занимава с хореография докато танцува за различни компании измежду които: Dantzaz Konpainia, Balletto dell'Esperia, Gärtnerplatz Theater и Luzerner Theater. През годините, той работи също и за продукции на известни компании и театри включително Aterballetto, Konzert und Theater St.Gallen, Theater Trier, Tanz Luzerner Theater, Gärtnerplatz Theater, Theater Nordhausen, Balletto dell'Esperia, Dantzaz Konpainia, Nuova Balletto di Toscana, Eko Dance Project, Hung Dance Taiwan Company и други.



14 Юни /петък/, 20:30 ч.



Драматичен театър Пловдив - Камерна зала



Pletórico Egozkue y Paz - Испания



Pletórico е физически манифест - декларация, там на дансинга, където границите на изтощението се прекрачват и предефинират, превръщат се в силно желание минавайки през звука на баса със 134 удара в минута и две тела, които се движат непрестанно.



Manuel Egozkue и Javiera Paz започват да работят заедно през февруари 2020 г. под името Egozkue y Paz. През 2021 г. е премиерата на първата им обща работа PLETÓRICO, която показват в Мадрид и в Чили и Аржентина.



В момента са базирани в Мадрид, където си сътрудничат с културния център Conde Duque, La Casa Encendida и други независими центрове за съвременни сценични изкуства и музика. Индивидуално те работят по различни сценични и аудиовизуални проекти, като "La Domesticación“ - Luz Arcas (La Pharmaco) и за филма "Sobre Todo de Noche“ - режисьор Víctor Iriarte с премиера през 2023 г.



Още за фестивала:



https://bg.theblackboxfestival.com



https://www.facebook.com/TheBlackBoxITDF