Автор: Васил Динев

По повод Световния ден на водата – 22 март – на фасадата на Дома на културата "Борис Христов“ ще бъде реализирана специална светлинна проекция със снимка и послание: "Водата е живот – пази я, всяка капка има значение!“



Инициативата има за цел да насочи общественото внимание към значението на водата като жизненоважен ресурс и необходимостта от нейното устойчиво и отговорно използване, както и да насърчи пловдивчани да се включат в опазването й.



Като част от събитието в дирекция "Опазване на околната среда“ на Община Пловдив в сградата на ул. "Емил Де Лавеле“ №9 ще бъдат изложени рисунки на деца от ДГ "Десислава“, които представят факти за ползите от водата, както и последиците от нейното разхищение и замърсяване.