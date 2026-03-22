По повод Световния ден на водата – 22 март – на фасадата на Дома на културата "Борис Христов“ ще бъде реализирана специална светлинна проекция със снимка и послание: "Водата е живот – пази я, всяка капка има значение!“
Инициативата има за цел да насочи общественото внимание към значението на водата като жизненоважен ресурс и необходимостта от нейното устойчиво и отговорно използване, както и да насърчи пловдивчани да се включат в опазването й.
Като част от събитието в дирекция "Опазване на околната среда“ на Община Пловдив в сградата на ул. "Емил Де Лавеле“ №9 ще бъдат изложени рисунки на деца от ДГ "Десислава“, които представят факти за ползите от водата, както и последиците от нейното разхищение и замърсяване.
Специална светлинна проекция със снимка върху фасадата на емблематична сграда в Пловдив
