Слънчев ден в Пловдив, хубаво време за разходка
По Черноморието преди обяд ще е с ниска слоеста облачност, на места мъгливо. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.
В понеделник ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в низините и котловините отново видимостта ще бъде намалена или ще има ниска слоеста облачност. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 12° и 17°, по-ниски по Черноморието.
Във вторник облачността ще бъде предимно значителна. На места в Западна България ще има и слаби валежи от дъжд. Вятърът от североизток ще се усили. Дневните температури ще започнат да се понижават.
