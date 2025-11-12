ЗАРЕЖДАНЕ...
|След случая с кучето Мая: Възрастна жена се опита да бутне кученце от мост в Пловдив
Нашият читател съобщи още, че е станал свидетел на това как възрастна жена се е опитвала да бутне малко кученце от моста на Герджика. Инцидентът е станал вчера следобед.
"Беше малко кафяво куче. В първия момент видях, че жената се е навела и помислих, че ѝ е станало лошо. Намалих и после видях как буташе животното. То се даваше назад, а тя го буташе напред", споделя читателят. По думите му не става ясно дали кученцето е паднало във водата.
"Успях да спра веднага след моста и тичах до мястото на инцидента. Когато отидох, жената вече я нямаше. Не видях дали кучето е паднало във водата. Надявам се да е добре", добавя още читателят.
Припомняме, че сигналът идва на фона на убийството на кучето Мая в столичния квартал "Разсадника“. Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство по случая.
преди 3 мин.
