След като прегази крадец, кипърски бизнесмен отива в затвора в Пловдив за 2 години
Поради това и на основание Наказателния кодекс Окръжният съд осъди подсъдимия Димитракис Пирилис на 2 години лишаване от свобода, като на основание Наказателния кодекс отложи изпълнението на така наложеното на наказание с изпитателен срок от 4 години, считано от влизане на присъдата в законна сила.
Със същата присъда Окръжният съд лиши подсъдимия Димитракис Пирилис от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години.
Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.
