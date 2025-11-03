ИЗПРАТИ НОВИНА
След като прегази крадец, кипърски бизнесмен отива в затвора в Пловдив за 2 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:04
© Plovdiv24.bg
Пловдивският окръжен съд призна подсъдимия Димитракис Пирилис за виновен в това, че на 11/12.05.2019 г. в отсечката между селскостопански път и границата на поземлени имоти в землището на село Болярино, област Пловдив, местност "Крушака“, при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил "Форд Рейнджър“ е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на Петър Гаджанов от село Белозем, област Пловдив.

Поради това и на основание Наказателния кодекс Окръжният съд осъди подсъдимия Димитракис Пирилис на 2 години лишаване от свобода, като на основание Наказателния кодекс отложи изпълнението на така наложеното на наказание с изпитателен срок от 4 години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

Със същата присъда Окръжният съд лиши подсъдимия Димитракис Пирилис от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.


