За ежедневни конфликтни ситуации на кръстовище в Пловдив съобщи читател на. Човекът потърси медията ни за съдействие, за да стане ясно веднъж завинаги кой крив и кой е прав на това място.Моля, ако може да дадете гласност, че кръстовището между улиците "Васил Ихчиев" и "Горно Броди" е нерегулирани и там важи правилото за дясностоящия.Ежедневно поне 5-10 конфликта има, а тези, които идват от ул. "Скопие", са най-най-най-без предимство и точно те прелитат!Не стига че е без предимство, не спира, свири и ме пита "Какво, "Стоп" ли имам?". И си вози внучето, явно не му е ценно!?