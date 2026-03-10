ЗАРЕЖДАНЕ...
Слаби шофьори не знаят кой е с предимство на това кръстовище в Пловдив
Даваме думата на пловдивчанина точно сега:
Моля, ако може да дадете гласност, че кръстовището между улиците "Васил Ихчиев" и "Горно Броди" е нерегулирани и там важи правилото за дясностоящия.
Ежедневно поне 5-10 конфликта има, а тези, които идват от ул. "Скопие", са най-най-най-без предимство и точно те прелитат!
Не стига че е без предимство, не спира, свири и ме пита "Какво, "Стоп" ли имам?". И си вози внучето, явно не му е ценно!?
RZ75
преди 3 ч. и 14 мин.
А спрелите в насрещното? Правилото на десностоещия почти никой не го спазва. Всичко в Пловдив е по преценка. За припомняне на правилата препоръчвам някой уикенд да отскочите до района на Витошка в София. Там бързичко ще си припомните кое къде и как.
мемипопу
преди 3 ч. и 20 мин.
Има ли някой в Пловдив, който все още вярва, че тук някой знае и спазва правилото за дясностоящ? За Т-образно кръстовище е ясно, че някои спорят с тези, които се движат направо и смятат, че са с предимство. На обикновенно кръстообразно кръстовище са ми спорили, че се движат направо и са с предимство, при положение, че и аз се движа направо и съм дясностоящ и как да му обясня, че аз не се движа НАКРИВО. Не знам как ги учат в автошколите.
Сергей Пройчев
преди 3 ч. и 33 мин.
Мълчи случвало ми се е бакшиш да не знае закона -спрях в последния момент на Т образно нерегулирано кръстовище и онзи скача да се бие-аз карам по правата казва значи съм с предимство-каква права го питам не знаеш ли за дясностоящия-няма такова нещо казва шишо бакшишо аз съм по правата значи съм с предимство.И тоз "шофьор" кара хора.
