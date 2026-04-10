Държавата няма да намери пари за Околовръстното на Пловдив и в следващите 15 години, прогнозира финансовият експерт Никола Янков. Водачът на листата на "Синя България“ в Града под тепетата предлага мащабно навлизане на частни капитали чрез концесии, за да се изгради модерна инфраструктура за един мандат, а не за едно поколение.

Никола Янков не е ново име в управлението – бивш заместник-министър на икономиката, по-късно на транспорта и съобщенията, той е участвал в ключови процеси като присъединяването на България към ЕС. Днес бащата на четири деца и успешен предприемач се връща към корените си в Пловдив, за да предложи десен модел на управление.

"Политиката стана мръсна дума заради действията на определени партии, но тя е единственият начин да бъдеш полезен на обществото със своите знания, опит и ресурс“, споделя Янков в специално интервю за Plovdiv24.bg.

Той даде конкретен пример с концесията на ВиК услугите в столицата. Докато градове като Плевен страдат от режими, София е удвоила населението си без общината да инвестира нито лев във водопреносната мрежа. Всичко е направено с частни капитали, а крайната потребителска цена е по джоба на столичани.

Според Янков концесията е добрият механизъм, тъй като собствеността остава публична. Пътищата, жп линиите и язовирите са държавни или общински от първия ден на инвестицията. Строителството е бързо, като инвеститорът влага парите "напред“ и сега, а си ги връща в рамките на 20, 30 или 50 години. Резултатът е услуга с високо качество на достъпна цена без тежест за бюджета.

“Държавата не допуска частни инвеститори, държавата не е заинтересована. Говорим за някакви невъзможни неща: как ще намерим пари, как някой ще даде пари, как ЕС ще даде пари. Никой няма да даде пари. Пари има, но те са в частни инвеститори, които са готови да направят дългосрочни инвестиции в публичната инфраструктура."

Според водача на "Синя България“ в Пловдив, за да се построи инфраструктура от западноевропейски тип, трябват десетки милиарди евро, които могат да дойдат основно от чуждестранни инвеститори.

"Държавата няма да се сети за Пловдив. Ние предлагаме механизми, които да отключат капитали, за да се построи всичко необходимо веднага, а не след 15 години“, подчертава експертът пред репортер на Plovdiv24.bg.

Визията на Янков включва пълна промяна на средата за правене на бизнес. Пловдив притежава уникална екосистема от производства и вериги за доставки, които могат да растат в паневропейски мащаб, ако спрат административният рекет и корупционните схеми.

Никола Янков призовава пловдивчани да помислят за личния си интерес и бъдещето на града си, като подкрепят "Синя България“ с бюлетина номер 3 на изборите на 19 април.

“Когато имаме една ориентирана държава към бизнеса и към гражданите, когато всеки, който спазва законите, може да работи спокойно, без да бъде притесняван, че ще бъде ударен, рекетиран или накаран да прави нещо, което не иска да прави. “Синя България" иска повече свобода и по-малко държава."