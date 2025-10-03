ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Сигнал: В Пловдив вече няма булевард "Дунав", а река Дунав
Автор: Васил Динев 10:15Коментари (5)5256
© Plovdiv24.bg
"Бул. "Дунав" се превърна в река Дунав след скорошен ремонт: Кога ще поеме отговорност Общината?" - това попита читател на Plovdiv24.bg.

"Жителите на града вече не преминават по бул. "Дунав", а плават по новата "Река Дунав“ — поне в участъка между ул. "Победа" и бул. "Васил Априлов", където съвсем наскоро беше извършен цялостен ремонт. Вместо подобрение, отсечката днес прилича повече на канал за водни спортове, отколкото на модерна градска артерия.

Как е възможно новоизградена пътна инфраструктура да не разполага с адекватно отводняване?

Кой носи отговорност за изразходваните публични средства по проект, който не издържа и месец под натоварване от атмосферни условия?

Къде са институциите, които трябва да следят за качеството и устойчивостта на подобни ремонти?", пита пловдивчанинът.



Още по темата: общо новини по темата: 53
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Следствие на,, работа, работа и пак работа,,?!? Оставкаааа!!!
0
 
 
Коя фирма направи този висококачествен ремонт. Коя фирма усвои парите и продължава да иска все повече обществени поръчки.
+1
 
 
важното е че парите са усвоени от когото трябва. Ако въобще има малко съвест и смелост да си хвърли оставката Кмета.
+1
 
 
На южното платно по тази отсечка беше само преасфалтирано. Никакви нови отводнявания не са правени и за това е батала. Отсечката си остана и без маркировка.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Екипи на "Чистота" и "Градини и паркове" изпратени на терен
10:08 / 03.10.2025
Сериозно е положението в Пловдив
10:00 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Последна информация от община Пловдив
09:10 / 03.10.2025
Отцепиха още една пътна отсечка в Пловдив
09:00 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: