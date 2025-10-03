ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнал: В Пловдив вече няма булевард "Дунав", а река Дунав
"Жителите на града вече не преминават по бул. "Дунав", а плават по новата "Река Дунав“ — поне в участъка между ул. "Победа" и бул. "Васил Априлов", където съвсем наскоро беше извършен цялостен ремонт. Вместо подобрение, отсечката днес прилича повече на канал за водни спортове, отколкото на модерна градска артерия.
Как е възможно новоизградена пътна инфраструктура да не разполага с адекватно отводняване?
Кой носи отговорност за изразходваните публични средства по проект, който не издържа и месец под натоварване от атмосферни условия?
Къде са институциите, които трябва да следят за качеството и устойчивостта на подобни ремонти?", пита пловдивчанинът.
преди 16 мин.
0
преди 40 мин.
0
преди 1 ч. и 18 мин.
+1
преди 1 ч. и 27 мин.
+1
Още новини от Новини от Пловдив:
Екипи на "Чистота" и "Градини и паркове" изпратени на терен
10:08 / 03.10.2025
Сериозно е положението в Пловдив
10:00 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Последна информация от община Пловдив
09:10 / 03.10.2025
Отцепиха още една пътна отсечка в Пловдив
09:00 / 03.10.2025
