© Plovdiv24.bg "Бул. "Дунав" се превърна в река Дунав след скорошен ремонт: Кога ще поеме отговорност Общината?" - това попита читател на Plovdiv24.bg.



"Жителите на града вече не преминават по бул. "Дунав", а плават по новата "Река Дунав“ — поне в участъка между ул. "Победа" и бул. "Васил Априлов", където съвсем наскоро беше извършен цялостен ремонт. Вместо подобрение, отсечката днес прилича повече на канал за водни спортове, отколкото на модерна градска артерия.



Как е възможно новоизградена пътна инфраструктура да не разполага с адекватно отводняване?



Кой носи отговорност за изразходваните публични средства по проект, който не издържа и месец под натоварване от атмосферни условия?



Къде са институциите, които трябва да следят за качеството и устойчивостта на подобни ремонти?", пита пловдивчанинът.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.