ЗАРЕЖДАНЕ...
Сигнал: Дали ще доживеем някога контролните органи да започнат да си изпълняват задълженията?
©
Докога живущите в центъра на Пловдив трябва да търпят безотговорното поведение на шофьорите, както тоталното бездействие на контролните органи в града?
Отсечката на бул. "Васил Априлов" от кръстовището с ул. "Любен Каравелов" до кръстовището с ул. "Тракия" и двете посоки е трагично. Откакто е започнало прокопаването на тунела под гарата, шофьорите са решили, че забранителните знаци не важат.
Тук знак "В27" - Забранени са престоят и паркирането, явно е поставен за украса, защото никой не го спазва.
Дали ще доживеем някога съответните контролни органи да започнат да си изпълняват задълженията?
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пловдивчанин: Нали плащаме данъци и винетки?
19:05 / 08.03.2026
Пловдивската света митрополия: Бог да го прости!
22:37 / 07.03.2026
Към края си е голяма мъка за пловдивчани, започнала преди години
20:40 / 07.03.2026
Самолет на British Airways от Лондон за София кацна в Пловдив зар...
17:44 / 07.03.2026
Затвориха "Рогошко шосе"
17:19 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.