Пътни безобразия - така читател наозаглави сигнала си, изпратен до медията ни. Поводът за написването му е поведението на някои шофьори в Пловдив. Даваме думата на човека сега:Докога живущите в центъра на Пловдив трябва да търпят безотговорното поведение на шофьорите, както тоталното бездействие на контролните органи в града?Отсечката на бул. "Васил Априлов" от кръстовището с ул. "Любен Каравелов" до кръстовището с ул. "Тракия" и двете посоки е трагично. Откакто е започнало прокопаването на тунела под гарата, шофьорите са решили, че забранителните знаци не важат.Тук знак "В27" - Забранени са престоят и паркирането, явно е поставен за украса, защото никой не го спазва.Дали ще доживеем някога съответните контролни органи да започнат да си изпълняват задълженията?