Шофьорка сътрови поредната голяма глупост на пловдивско кръстовище
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:40
© Plovdiv24.bg
Шофьорка от Пловдив сътвори голяма глупост на възловото кръстовище на ул. "Петко Д. Петков" и бул. "Княгиня Мария Луиза". Читател на Plovdiv24.bg ни изпрати видео, заснето с видео регистратор, от което се вижда как тя най-нагло му отнема предимството.

Възмутеният ни читател обяснява, че  само своевременната му реакция е успяла да предотврати удар.

От видеото се вижда как шофьорката не изчаква нашият читател да премине, като той се движи направо, докато тя прави обратен завой по посока подлеза на "Гладстон".

За съжаление там, където няма лява секция на кръстовищата в Пловдив това е обичайна гледка на отнемане на предимство и включване в средна лента, а не в крайна лява.








