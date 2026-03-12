Седем водачи са били задържани при осъществения пътен контрол от началото на седмицата в Пловдив и областта. Бързи производства са започнати срещу шестима мъже и две жени, като в шест от случаите са били иззети управляваните моторни превозни средства.В ареста на Първо РУ попаднали пловдивчани на 50 и 23 години, шофирали в район "Южен“ съответно под въздействие на алкохол и на наркотични вещества. Пиян, със стойност над допустимото, бил и 25-годишен водач, хванат от патрул на Второ РУ на ул. "Гладстон“.При проверка на сигнал за пропаднал в изкопна яма на ул. "Рогошко шосе“ лек автомобил техни колеги от Трето РУ установили, че зад волана е 39-годишна жена, също употребила спиртни напитки.Дрегерът реагирал положително и при друг 51-годишен участник в катастрофа с материални щети, отработена от екип на РУ-Труд в индустриалната зона на село Радиново, както и при 44-годишен, засечен с колата си по Карловско шосе.Междувременно 40-годишна дрогирана шофьорка била задържана от служителите на реда в Стамболийски, а в Селци патрул на РУ-Раковски заловил 68-годишен солидно почерпен водач.