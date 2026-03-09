ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьорите в Пловдив зареждат по-евтино от средното за страната
©
Средната цена на бензин A95 в Пловдив към днешна дата е около 1,31 евро за литър, докато средната стойност за страната достига 1,33 евро за литър. При дизеловото гориво разликата също е в полза на местните шофьори - в Пловдив литър дизел се продава средно за 1,39 евро, при 1,41 евро средно за България.
Подобна тенденция се наблюдава и при алтернативните горива. Пропан-бутанът в Пловдив се търгува средно за около 0,61 евро за литър, което е малко под националната средна цена от 0,62 евро за литър. При метана средната цена в града е приблизително 1,08 евро за килограм, докато за страната тя достига 1,14 евро за килограм.
Данните показват, че въпреки сравнително близките стойности, горивата в Пловдив продължават да бъдат малко по-достъпни спрямо средното ниво за България. Това е добра новина за местните шофьори, особено на фона на колебанията в цените на енергийните ресурси на международните пазари.
Средно в област Пловдив на една бензиностанция се падат около 3403 жители, което показва висока достъпност на горивни обекти за жителите и преминаващите автомобилисти в града.
