Цените на горивата в Пловдив остават малко под средните за страната, показват актуалните данни на платформата Fuelo. Според публикуваната информация, шофьорите в града зареждат бензин и дизел на малко по-ниски стойности в сравнение със средните нива за България.Средната цена на бензин A95 в Пловдив към днешна дата е около 1,31 евро за литър, докато средната стойност за страната достига 1,33 евро за литър. При дизеловото гориво разликата също е в полза на местните шофьори - в Пловдив литър дизел се продава средно за 1,39 евро, при 1,41 евро средно за България.Подобна тенденция се наблюдава и при алтернативните горива. Пропан-бутанът в Пловдив се търгува средно за около 0,61 евро за литър, което е малко под националната средна цена от 0,62 евро за литър. При метана средната цена в града е приблизително 1,08 евро за килограм, докато за страната тя достига 1,14 евро за килограм.Данните показват, че въпреки сравнително близките стойности, горивата в Пловдив продължават да бъдат малко по-достъпни спрямо средното ниво за България. Това е добра новина за местните шофьори, особено на фона на колебанията в цените на енергийните ресурси на международните пазари.Средно в област Пловдив на една бензиностанция се падат около 3403 жители, което показва висока достъпност на горивни обекти за жителите и преминаващите автомобилисти в града.