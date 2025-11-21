ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор от Пловдив: Колега, такъв майстор като теб не съм виждал:
Автор: Георги Кирилов 19:32
© Фейсбук
Plovdiv24.bg има цяла тема относно безобразното паркиране в Пловдив, където ежедневно публикуваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.

Този път обаче ситуацията, за която става въпрос е уникално паркиране на автомобил, завзел почти цял паркинг. Мястото е в Кършияка, в близост до училище "Райна Княгиня". За "майсторското" изпълнение научаваме от публикация в социалната мрежа.

"До колегата с РВ3341ХP, от 5 години живея в квартала и такъв майстор като теб не бях виждал".

Повечето коментари осъждаха нарушителя, но един се откроява най-много:



"Място на незаконен паркинг. Всички са за глоби там! Това е тревна площ превърната в паркинг".


