ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьор от Пловдив: Колега, такъв майстор като теб не съм виждал:
Този път обаче ситуацията, за която става въпрос е уникално паркиране на автомобил, завзел почти цял паркинг. Мястото е в Кършияка, в близост до училище "Райна Княгиня". За "майсторското" изпълнение научаваме от публикация в социалната мрежа.
"До колегата с РВ3341ХP, от 5 години живея в квартала и такъв майстор като теб не бях виждал".
Повечето коментари осъждаха нарушителя, но един се откроява най-много:
"Място на незаконен паркинг. Всички са за глоби там! Това е тревна площ превърната в паркинг".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2527
|предишна страница [ 1/422 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Родителите на младия мъж, убит от най-добрия си приятел: В момент...
17:19 / 21.11.2025
Пловдивчанка седна в заведение, но нахални създания развалиха веч...
17:12 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Ефективни присъди за двама шофьори, предизвикали ПТП със загинало...
14:52 / 21.11.2025
Пловдив затвърждава позицията си като ключов академичен център в ...
14:30 / 21.11.2025
Дъжд от вино ще се лее в Пловдив
15:01 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS