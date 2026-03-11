Шофьор на пловдивска кола изнерви водач на камион по автомагистрала "Тракия". Причината - ниската скорост, с която кара, а именно - едва 68 километра в час. Ситуацията се разиграва в участък от аутобана, където има забрана за изпреварване от страна на шофьори на камиони.Припомняме, че през лятото на 2025 година Пътната агенция въведе забрана за изпреварване от шофьори на камиони в един от най-натоварените участъци на автомагистрала "Тракия". Забраната е в сила за 20-километровата отсечка между км 70 и км 90 в област Пазарджик.Новата организация цели да повиши безопасността на движението и се въведе заради неправомерни и опасни маневри от страна на водачите на тежкотоварни МПС, с които значително застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.Мярката е "пилотна" и скоро може да се въведе и по други отсечки с висока интензивност на трафика.В двете посоки на магистралата са монтирани общо 36 нови знака, забраняващи изпреварване за тежкотоварните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т.