Шофьор на пловдивска кола изнерви тираджия с ниската си скорост на АМ "Тракия"
Припомняме, че през лятото на 2025 година Пътната агенция въведе забрана за изпреварване от шофьори на камиони в един от най-натоварените участъци на автомагистрала "Тракия". Забраната е в сила за 20-километровата отсечка между км 70 и км 90 в област Пазарджик.
Новата организация цели да повиши безопасността на движението и се въведе заради неправомерни и опасни маневри от страна на водачите на тежкотоварни МПС, с които значително застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.
Мярката е "пилотна" и скоро може да се въведе и по други отсечки с висока интензивност на трафика.
В двете посоки на магистралата са монтирани общо 36 нови знака, забраняващи изпреварване за тежкотоварните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т.
