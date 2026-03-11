Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Шофьор на пловдивска кола изнерви водач на камион по автомагистрала "Тракия". Причината - ниската скорост, с която кара, а именно - едва 68 километра в час. Ситуацията се разиграва в участък от аутобана, където има забрана за изпреварване от страна на шофьори на камиони.

Припомняме, че през лятото на 2025 година Пътната агенция въведе забрана за изпреварване от шофьори на камиони в един от най-натоварените участъци на автомагистрала "Тракия". Забраната е в сила за 20-километровата отсечка между км 70 и км 90 в област Пазарджик.

Новата организация цели да повиши безопасността на движението и се въведе заради неправомерни и опасни маневри от страна на водачите на тежкотоварни МПС, с които значително застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.

Мярката е "пилотна" и скоро може да се въведе и по други отсечки с висока интензивност на трафика.

В двете посоки на магистралата са монтирани общо 36 нови знака, забраняващи изпреварване за тежкотоварните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т.